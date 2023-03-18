Протесты продолжают сотрясать Францию: В полицейских летят камни и петарды, десятки человек задержаны

Стражи порядка, чтобы утихомирить демонстрантов, были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ Фото: REUTERS

Францию продолжают сотрясать протесты: в Париже, Бордо, Руане, Гренобле, Ницце и других крупных городах люди выходят на улицы, выражая свое несогласие с инициированной правительством Макрона пенсионной реформой.

Ее уже утвердили в обход парламента, воспользовавшись особой статьей Конституции Пятой республики. Таким образом глава французского правительства Эмманюэль Макрон проводит в жизнь свое главное предвыборное обещание – поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Францию продолжают сотрясать протесты Фото: REUTERS

В прошедший четверг были задержаны 310 протестующих (из них 258 – в Париже), в пятницу – 61 человек. Они бросали в полицейских камни и петарды. Стражи порядка, чтобы утихомирить демонстрантов, были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. Эту информацию подтвердило французское МВД.

Французские профсоюзы считают предложенную реформу жесткой и несправедливой. Две трети французов, как показали опросы, также против предложенных правительством изменений. Парламентские фракции уже выдвинули два вотума недоверия кабинету министров, голосования по которым пройдут на следующей неделе.

Лидеры профсоюзов считают, что точку в спорах должен поставить всенародный референдум, однако в правительстве отказываются проводить плебисцит, считая повышение пенсионного возраста справедливым и оправданным.