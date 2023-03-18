Минобороны России сообщило о ликвидации бригадного пункта управления ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр видео МО РФ
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщили данные потерь ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100, на Донецком до 120, на Южно-Донецком и Запорожском до 50, на Херсонском свыше 25.
Кроме 355 наемников киевского режима наши воины уничтожили десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок ВСУ.
За сутки нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ликвидирован пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган» и девять украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
402 - самолета.
221 - вертолет.
3457 - беспилотных летательных аппаратов.
414 - зенитных ракетных комплексов.
8330 - танков и других боевых бронированных машин.
1066 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4381 - орудие полевой артиллерии и минометов.
8996 - единиц специальной военной автомобильной техники.