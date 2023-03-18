В якутском селе Бясь-Кюель сегодня началось строительство центра досуга

Новый центр станет домом для сельской молодежи и детей. Фото: sakha.gov.ru

«Ни школа, ни спортивный центр не пострадали во время пожара, однако здания, в которых они находятся давно обветшали. Мы подавали заявку в федеральное правительство, и вот благодаря поддержке президента уже строится школа и сейчас приступили к возведению многофункционального центра», - прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев старт строительства нового социального объекта.

Ил Дархан рассказал, что здесь разместятся спортивный с трибуной на 50 мест, тренажерный, и хореографический залы, а также зрительный зал на 250 мест со сценой для выступлений. В новом здании будут открыты филиал «Почты России» и модульная библиотека с читальным залом. Помимо этого здесь предусмотрены помещения для выставок, места для торговли, фотостудия и кабинет для заседаний Совета ветеранов. Общая площадь здания превысит 2 тысяч квадратных метров. Центр досуга рассчитан на посещение 700 жителей села Бясь-Кюель.

«Новый центр станет домом для нашей сельской молодежи и детей. Мы сердечно благодарны Президенту Владимиру Путину и нашему Ил Дархану Айсену Николаеву. Наш глава республики – человек слова! Он нам тогда после пожара сказал, что все будет восстановлено и наши дети будут ходить в новую школу и культурный центр. Как видим всё так и есть сегодня на самом деле. На таких людях, как Айсен Сергеевич, держится земля», – сказала жительница села Валентина Яковлева во время церемонии установки первой сваи в основание здания.

Общая площадь здания превысит 2 тысяч квадратных метров. Фото: sakha.gov.ru

Новую школу на 150 мест в селе начали строить летом прошлого года. В конце этого года учебное заведение должно быть сдано в эксплуатацию. Школу полностью укомплектуют мебелью и оснастят учебно-лабораторным оборудованием, интерактивными досками и компьютерами.

«Мы находимся в счастливом ожидании переезда в новую школу. Дети очень ждут, смотрят за стройкой. Новые условия учебы в просторном, новом здании позволит учить детей наслега по самым современным стандартам, таким же, как в столичных школах», – подчеркнула директор школы села Бясь-Кюель Мотрена Ефремова.

Строительство школы финансирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Решение о возведении объекта приняла правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

ВАЖНО

В начале августа 2021 из-за перехода лесного пожара на территорию села Бясь-Кюель года огнём были уничтожены 32 дома. Жилья лишились 38 семей - 191 человек. По поручению Айсена Николаева местными строительными организациями в рекордно короткие сроки были построены 34 дома. Также был восстановлен километровый участок сельской улично-дорожной сети. Построен мост через р. Ойуун. Обустроены сети газоснабжения, электропередач и уличное освещение. Помимо этого было проложено 7,5 км волоконно-оптической линии связи и восстановлены сельскохозяйственные постройки и коровники.