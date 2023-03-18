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Общество18 марта 2023 12:38

В якутском селе Бясь-Кюель сегодня началось строительство центра досуга

Проект строительства социального объекта подготовили по поручению Президента России Владимира Путина после масштабного лесного пожара 2021 года, который перешел на территорию населенного пункта. Тогда огонь уничтожил в Бясь-Кюель десятки жилых домов
Новый центр станет домом для сельской молодежи и детей. Фото: sakha.gov.ru

Новый центр станет домом для сельской молодежи и детей. Фото: sakha.gov.ru

«Ни школа, ни спортивный центр не пострадали во время пожара, однако здания, в которых они находятся давно обветшали. Мы подавали заявку в федеральное правительство, и вот благодаря поддержке президента уже строится школа и сейчас приступили к возведению многофункционального центра», - прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев старт строительства нового социального объекта.

Ил Дархан рассказал, что здесь разместятся спортивный с трибуной на 50 мест, тренажерный, и хореографический залы, а также зрительный зал на 250 мест со сценой для выступлений. В новом здании будут открыты филиал «Почты России» и модульная библиотека с читальным залом. Помимо этого здесь предусмотрены помещения для выставок, места для торговли, фотостудия и кабинет для заседаний Совета ветеранов. Общая площадь здания превысит 2 тысяч квадратных метров. Центр досуга рассчитан на посещение 700 жителей села Бясь-Кюель.

«Новый центр станет домом для нашей сельской молодежи и детей. Мы сердечно благодарны Президенту Владимиру Путину и нашему Ил Дархану Айсену Николаеву. Наш глава республики – человек слова! Он нам тогда после пожара сказал, что все будет восстановлено и наши дети будут ходить в новую школу и культурный центр. Как видим всё так и есть сегодня на самом деле. На таких людях, как Айсен Сергеевич, держится земля», – сказала жительница села Валентина Яковлева во время церемонии установки первой сваи в основание здания.

Общая площадь здания превысит 2 тысяч квадратных метров. Фото: sakha.gov.ru

Общая площадь здания превысит 2 тысяч квадратных метров. Фото: sakha.gov.ru

Новую школу на 150 мест в селе начали строить летом прошлого года. В конце этого года учебное заведение должно быть сдано в эксплуатацию. Школу полностью укомплектуют мебелью и оснастят учебно-лабораторным оборудованием, интерактивными досками и компьютерами.

«Мы находимся в счастливом ожидании переезда в новую школу. Дети очень ждут, смотрят за стройкой. Новые условия учебы в просторном, новом здании позволит учить детей наслега по самым современным стандартам, таким же, как в столичных школах», – подчеркнула директор школы села Бясь-Кюель Мотрена Ефремова.

Строительство школы финансирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Решение о возведении объекта приняла правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

ВАЖНО

В начале августа 2021 из-за перехода лесного пожара на территорию села Бясь-Кюель года огнём были уничтожены 32 дома. Жилья лишились 38 семей - 191 человек. По поручению Айсена Николаева местными строительными организациями в рекордно короткие сроки были построены 34 дома. Также был восстановлен километровый участок сельской улично-дорожной сети. Построен мост через р. Ойуун. Обустроены сети газоснабжения, электропередач и уличное освещение. Помимо этого было проложено 7,5 км волоконно-оптической линии связи и восстановлены сельскохозяйственные постройки и коровники.

БИЗНЕС-ПРЕСС