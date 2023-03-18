Столетие ЦСКА отметили 100-километровым пробегом на снегоходах

К 100-летнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии прошел заезд на снегоходах Фото: Минобороны РФ

К 100-летнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии 50 его представителей и поклонники провели 100-километровый пробег на более четырех десятках снегоходах по Тверской области.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

«Центральным спортивным клубом Армии совместно с организаторами мероприятия проложен маршрут из города Конаково, общая протяженность которого составила 100 километров по живописному маршруту в Тверской области, по Волге и ее островам, просеке в сосновом бору и заснеженным полям», - отмечается в сообщении Минобороны.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Участники увидели величественный храм 19-го века в селе Архангельское, где сохранилась церковь Михаила Архангела, построенная в 1839-м году, и приходскую школу.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

По словам участникам пробега им удалось побывать в местах, которые недоступны без современной техники и надежных друзей. И для этого им пришлось проявить настоящий спортивный характер, характер ЦСКА.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ