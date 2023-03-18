«Стихи Сергея Михалкова — как мамина колыбельная»: могут ли наши дети сегодня полюбить советского классика

Одна из самых любимых многими поколениями книг Сергея Михалкова - "Дядя теа" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детей, рожденных после 2010 года и по настоящее время, называют поколением Альфа. Вокруг них кучу информации и гаджетов. Они вовлечены в мир технологий, практически молниеносно принимают решение.

В этом году отмечается 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова. Большой поэт, драматург и автор двух гимнов. Мы наизусть знаем его стихи, или хотя бы узнаем их из тысячи: и тепло вспоминает свое детство. Но актуально ли творчество Сергея Владимировича для подрастающих «альфочек»? Ответ искали во время дискуссии, инициатором которой выступила книжная сеть «Читай-город».

«Читай-город» стали инициаторов дискуссии о совместимости поколения Альфа и творчества Сергея Михалкова. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА СЛОВО ДЕТИ НЕ ВЕРЯТ

«Поколение Альфа — вызов для современных родителей, — считает исследователь теории поколений Маргарита Литовская. — Приходится доказывать детям, что книги — классная вещь и они не проигрывают гаджетам. Авторам, которые работали до эпохи диджитализации, становится сложнее выигрывать конкуренцию. Если дать ребенку книгу своего детства и сказать: “Смотри, она крутая!”, на слово он не поверит. Дети поколения Альфа все проверяют, авторитетного мнения им не достаточно. Они хотят получить свой опыт и сделать вывод: действительно ли перед ними здоровский контент?

У нас было по-другому: ты был ограничен списком школьной литературы и библиотекой. Сейчас информации много и дети могут самостоятельно выбирать то, что они хотят читать. Дети выбирают быстрее: исследования Google показывают, что молодежь считывает информацию и определяет, нравится или нет им контент за восемь секунд. А книга — более сложный контент, чем “Тик-Ток”».

В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НЕ ВКЛЮЧЕН. А ЗРЯ

«Десять лет назад я брала пятый класс и они сразу считали — я авторитет. Сейчас у меня пятый класс и это дети, которые задают много вопросов, — поделилась учитель высшей категории русского языка и литературы Лариса Арачашвили. — Сами они не любят что-либо делать, они не умеют прикладывать усилия. Большинство спотыкаются и бросают, если перед ними что-то сложное. Но книги они читают.

Учитель высшей категории русского языка и литературы Лариса Арачашвили. Фото: Андрей АБРАМОВ

Если бы о Михалкове больше говорили в школе, дети бы его читали. Михалков очень легкий. Сейчас школьная программа состоит из лирики, которую писали взрослые для взрослых. Фет и Тютчев — замечательно. Но для пятого класса — тяжело. А Михалкова в программе начальной школы нет. Хотя считаю, им бы эти вещи понравились. Михалков умел войти в диалог с читателем-ребенком. А мы даем детям то, что они не в состоянии осилить. Думаю дело не в неактуальности Михалкова, а в том, что все решает пиар. Если бы Михалкова включили в программу, он звучал бы в масс-медиа, то получил бы новую волну популярности. Читать стихи Михалкова с детьми — весело. Я читала его своим школьникам — они хохотали в голос.

Сейчас дети запоем читают комиксы и ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы «начинка» была правильная, чтобы сохранять общечеловеческие ценности. Человек-Паук живет в современных реалиях. А дядя Степа — милиционер. Даже название его профессии детям не понятно. Но это не значит, что нужно все старое исключить. Функция взрослых — расширить горизонт знаний ребенка и дать выбор. “Дядя Степа” и классическая литература в целом — это культурный код. Его важно сохранить».

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧИТАТЬ ДЕТСКИЕ СТИХИ МИХАЛКОВА

«Дети не читают Михалкова в пятом классе, потому что уже выросли из этих штанишек, — оппонирует в дискуссии Ольга Муравьева — замдиректора департамента АСТ по редакционной работе и личный редактор Сергея Михалкова на протяжении 24 лет. — Дети выросли и стали умнее. Нам Маршака, Михалкова и Чуковского читали в 4-5 лет. Сегодня их читают в два года и дети их воспринимают. Стихи прозрачные, благозвучные, с понятными рифмами. “Дядя Степа” — то же для маленьких. В младшей школе детям он уже не подходит. В младшей школе нужно читать прозу и басни Михалкова — более сложные произведения. Сказки Пушкина современным детям не идут. А Михалков — как песня, как мамина колыбельная».

Ольга Муравьева была личным редактором Сергея Михалкова на протяжении 24 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

«И ХОРОШО, ЧТО НЕ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ»

«Маршак, Чуковский, Барто и Михалкова хороши тем, что их нет в школьной программе. Потому что их читают от души родители детям с двух лет. Детям в этом возрасте нужны именно такие стихи — простые и добрые. Если в пятом классе давать «Дядю Степу», может, к десятому классу дойдем до «Сказки о царе Салтане». Все запихивать в школьную прогрмму не нужно и нет возможности, — считает писатель-фантаст Вадим Панов».

МАМЫ — ЗА ДЯДЕЙ СТЕПЕЙ, ДЕТИ — ЗА КОМИКСАМИ

«Понимаем всю степень важности наличия книг Михалкова на полках, — говорит руководитель отдела по связям с общественностью сети книжных магазинов «Читай-город» Ольга Олюшина. — Интерес к нему не снижается. В прошлому году в нашей сети продано 26 тысяч книг Михалкова. Накануне 110-летия мы задались вопросом, а кто покупает книги писателя сегодня? Что за аудитория? Выяснили, что Михалков воспринимается как нечто обязательное. Родители приходят за детской книгой и в первую очередь идут к полке с Михалковым. А их дети — за комиксами про супергероев и Холли Вебб (популярный современный детский автор из Великобритании — Ред.). Родители думают, что ребенок читает ради картинок, а доброе и вечное в лице Михалкова проходит мимо. Однако разобрав с родителями ситуацию, мы поняли, что иностранные современные детские книги тоже про доброе и вечное, просто в другом формате».