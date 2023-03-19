Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 марта 2023 года: на сколько продлили "зерновую сделку", Польша и Словакия дают самолеты, которые можно сразу сдавать на металлолом, а Илон Маск проиграл суд украинской компании

Турция и Россия продлили "зерновую сделку" на 60 дней. Фото: REUTERS

60 или 120?

Неожиданно в центре внимания оказалось продление "зерновой сделки". Вице-премьер правительства Украины сообщил, что ее продлили на 120 дней, что российскими ультрапатриотическом сегментом было воспринято даже не как измена, а как настоящая "зрада". МИД России повторно указал, что Россия продлила ее на 60 дней, а в качестве доказательства представил и письмо постпреда РФ при ООН Небензи, и другие документы, в которых указан именно такой период.

Возник закономерный вопрос – кто же лжет. И, хотя нам очень хотелось бы сказать, что как только украинские чиновники открывают рот, они тут же начинают врать, тут ситуация иная. Не врет в данной ситуации никто. Потому что есть два, а не один документа, касающихся "зерновой сделки". Первый подписали Турция, ООН и Украина. А второй Турция, ООН и Россия. Причем, такой формат двух договоров был реализован по просьбе и инициативе Украины. Собственно, все договаривающиеся стороны и сейчас переподписали два документа о пролонгации сделки. Турки и украинцы подписали на 120 дней, а мы и турки на 60.

Интересно, как заверещат украинцы, когда эти 60 дней истекут? И не получится ли так, что они опять сами себя перехитрили?

НАЛЕТАЙ! МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ БАХМУТА" ПОДЕШЕВЕЛА

Пока ВСУшники отдают сотнями в день свои жизни в обороне Бахмута (Артемовска), в Киеве и других городах нашлись предприимчивые люди, которые наштамповали всяких и разных медалей и орденов и наладили их розничную интернет-продажу. Все, как под копирку, от награды за благотворительность до боевых медалей - продается по одной цене: 870 гривен. С доставкой по Украине в срок до 10 суток. Правда, в последнее время подешевела медаль "За оборону Бахмута", ценник на нее скатился до 780 гривен. Что и понятно – ведь скоро вся оборона украинцев там накроется "медным тазом", а, следовательно, и бизнес.

Пора уже, наверное, начинать штамповать "За оборону Харькова", "За оборону Запорожья" и "За сдачу Одессы".

КАРАУЛ! ОБМАНУЛИ! У ДАРЕНОГО КОНЯ "ЗУБЫ ГНИЛЫЕ"!

Официальный представитель командования Воздушных (Повитрянных) сил ВСУ Юрий Игнат выразил крайнее неудовольствие предоставляемыми Украину Польшей и Словакией истребителями МиГ-29.

По мнению Игната, которое он сообщил Би-Би-Си, частично эти самолеты можно будет использовать как доноры запчастей, потому что они устарели не только морально, но и физически (самый молодой сошел с заводского конвейера в 1991-м году), и летчики буквально совершают чудеса, осуществляя на них боевые вылеты и не зная, упадут ли они от поражения огнем врага или же просто развалятся в воздухе от старости.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ АСАДА

Президент Украины ввел в субботу санкции против президента Сирии Башара Асада. Указ об этом был опубликован 18 марта на сайте главы украинского государства. Санкции предполагают блокировку активов, ограничение на ведение торговых операций и транзит ресурсов, запрет на участие в приватизации на Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, лишение украинских государственных наград.

Случилось это аккурат после прилета Башара Асада в Москву и его переговоров с Путиным, на которых президент Сирии заявил, что народ его страны поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, и большинство сирийцев желают России победы.

Вот как-то стало даже жалко Асада. Как же он теперь без украинских наград и лишенный права участвовать в украинской приватизации жить-то дальше будет?

АМЕРИКАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ ТРЕБУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ЛЕТАТЬ… НАД РОССИЕЙ КОНКУРЕНТАМ

Как сообщает газета New York Times, авиакомпании США, которым Москва запретила в ответ на санкции летать над Россией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство.

Из-за потери полярных маршрутов, которые экономят время перелета и уменьшают расход топлива, американские перевозчики изменили планы транс-тихоокеанских рейсов, сократили количество пассажиров и грузов, а также отложили запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов. А это все потерянные деньги.

Авиакомпании США настаивают на том, чтобы Белый дом и конгресс "решили проблему", применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, чтобы иностранные перевозчики, совершающие полеты над Россией, "не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США". И Министерство транспорта США, по сведениям газеты, уже подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России.

Гегемон не может не доминировать. Особенно над теми, кто не может дать сдачи. Но вот с китайцами, похоже, американцы все же погорячились.

ИЛОН МАСК ПРОИГРАЛ СУД УКРАИНСКОМУ "СТАРЛИНКУ"

В октябре 2022 года американская компания SpaceX Илона Маска подала иск к украинскому ООО "Старлинк" и "Укрпатенту". Она потребовала досрочно прекратить действие украинской торговой марки "Старлинк". И вот этот спор хозяйствующих субъектов был разрешен украинским судом в пользу … украинской компании. Илон Маск потерпел поражение.

Как оказалось, украинское ООО "Старлинк", предоставляющее IT-услуги, существует уже более 12 лет. Заявка на регистрацию была подана в марте 2010 года, а регистрация знака состоялась в феврале 2011 года. А вот американский Starlink основали лишь в 2015 году. Сама же компания SpaceX предоставила на регистрацию в Украине бренд Starlink в 2020 году, а права на него получила в августе 2022 года. Остался Маск на Украине теперь без "Старлинка"

Это еще украинцы не оформили свои права на Америку, которую, по версии некоторых их историков открыл гарный парубок, сбежавший в тогдашний Евросоюз Хрис (Гриц) Колумбенко.

КУЛЕБА БЬЕТСЯ С МИД КНР

Одним из главных событий на Украине в ближайшее время должны стать телефонные переговоры президента Украины с главой КНР Си Цзиньпином

Как заявил глава МИД Украины Дмитро Кулеба, Китай сопротивляется их прямому контакту, даже если речь идет просто о телефонном разговоре. При этом, глава МИД Украины уверен, что Пекин не будет поставлять оружие России.

- Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию, - заявил Кулеба в интервью ВВС, не указав источника, откуда он почерпнул такие сведения. Зато Кулеба совершенно безапелляционен в другом вопросе.

- Страны, которые не поддержали Украину сейчас — неправильно себя повели и заплатят за это в будущем, — заявил глава МИД Украины британским журналистам, явно надеясь, что в Пекине намотают себе это на ус. Намотают, это точно, вот только не совсем так, как хотел бы Кулеба.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Раскольник Епифаний обратился к монахам Лавры, он заявил, что "все, кто отвергнет власть Москвы (то есть перейдет в ПЦУ/СЦУ), продолжат служение". Изыди, Сатана!

- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон стал кандидатом от консерваторов в нижнюю палату британского парламента. А еще совсем недавно хотел же возглавить НАТО. Непостоянный какой.

- Талибы, как сообщило ТАСС, запретили выращивание марихуаны в Афганистане. Но на рационе президента Украины это не отразилось никои образом. Он использует более сильные вещества.

- Администрация США считает, что у нее есть все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. А после сентября? Да разве в наше время кто за океаном смотрит так далеко?