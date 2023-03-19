Жена 83-летнего Виторгана привела его трехлетнюю дочь на премьеру мультфильма «Коты Эрмитажа»

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик с дочками Кларой и Этель. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 18 марта прошла премьера мультфильма «Коты Эрмитажа». Анимационная лента о приключениях обитателей петербургского музея собрала в зрительном зале немало знаменитостей. Звезды кино и шоу-бизнеса пришли в кинотеатр вместе с детьми и первыми оценили приключенческий мультик, который выходит в прокат 23 марта.

Самой юной зрительницей показа стала трехлетняя Клара – дочь 83-летнего актера Эммануила Виторгана. Сам Эммануил Гедеонович показ не посетил: Клару и ее пятилетнюю сестренку Этель в кинотеатр привела супруга артиста Ирина Млодик.

Маленькой Кларе не слишком понравилось позировать перед фотографами на красной дорожке – девочка явно робела и смущалась. В отличие от сестренки пятилетняя Этель вела себя перед камерами вполне уверенно. Девочка улыбалась фотографам и принимала эффектные позы. «Артистка растет, вся в папу!», - одобрительно переговаривались гости премьеры.

В отличие от трехлетней сестренки пятилетняя Этель вела себя перед камерами вполне уверенно. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги долго скрывали, что обеих девочек им родили суррогатные матери. Ирина Млодик поначалу уверяла, что выносила крошку Этель сама. Но в конце концов 61-летняя супруга артиста призналась, что врачи запретили ей рожать по медицинским показаниям. Поэтому они с мужем воспользовались услугами суррогатных мам.

Полина Гагарина озвучила в мультике кошку Клеопатру - грациозную обитательницу Эрмитажа. Певица пришла на показ одна, без детей. Артистка воспитывает сына Андрея от брака с актером Петром Кисловым и дочь Мию от брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина считает, что ее детям еще слишком рано участвовать в светской жизни и не появляется с ними на публике. Кроме того, артистка не показывает лицо своей пятилетней дочери в соцсетях.

Полина Гагарина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дети Филиппа Киркорова – 11-летняя Алла-Виктория и 10-летний Мартин пришли на премьеру вместе с дедушкой. Бедрос Киркоров месяц назад попал в больницу. У 90-летнего артиста сильно упало давление и возникли проблемы с дыханием. Медики диагностировали у него бронхит. Больше двух недель отец Филиппа находился под наблюдением врачей. Судя по всему, Бедрос Филиппович и сейчас чувствует себя не очень хорошо. В кинотеатр он пришел в медицинской маске, опираясь на палочки. Тем не менее, почти сразу после выписки из больницы патриарх отечественной сцены появился на съемках телешоу «Моя мелодия» и отлично держался перед камерами.

Дети Филиппа Киркорова – 11-летняя Алла-Виктория и 10-летний Мартин с дедушкой Бедросом Киркоровым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Посмотреть новый мультфильм также пришли шоумен Вадим Галыгин с сыном Вадимом, актриса Наталья Земцова с сыном Иваном, актриса Елена Бирюкова с дочкой Аглаей, актер Владимир Сычев с женой и дочками Анной и Марией, Олеся Судзиловская с мужем и сыном Артемом и многие другие.

Наталья Земцова с сыном Иваном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Коты Эрмитажа» снимались целых пять лет, и в итоге анимационная лента получилась не хуже диснеевской истории. Сюжет основан практически на реальных событиях – ведь коты Эрмитажа действительно существуют. Хвостатые хранители шедевров берегут музейные экспонаты от мышей и даже получают за это зарплату - в виде корма.

Елена Бирюкова с дочкой Аглаей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По сюжету юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала.

Олеся Судзиловская с мужем и сыном Артемом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главных героев мультика озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучный, Диомид Виноградов и Алексей Войтюк.