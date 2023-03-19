Владимир Путин прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР) на вертолете Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье, 19 марта 2023 года. Это стало первой поездкой главы государства в регионы, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Сайт KP.RU собрал факты о поездке Путина в Мариуполь.

Путин прилетел в Мариуполь на вертолете 19 марта 2023 года

Глава государства направился в Донецкую Народную Республику (ДНР) на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кстати, незадолго до поездки в Мариуполь Владимир Путин протестировал тренажер, который предназначен для пилотов вертолета Ми-171А2. Российский лидер сел за штурвал пилота, а тренажер сымитировал взлет вертолета, а также полет над городом, после чего посадку.

Путин сел за руль и лично проехался по Мариуполю 19 марта 2023

После прибытия в Мариуполь Владимир Путин сел за руль и лично объехал несколько районов города в ДНР. Видео поездки уже опубликовано.

На пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. В ходе поездки зампред российского правительства рассказывал главе государства о том, как продвигается восстановление города.

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

Хуснуллин, в частности, сообщил о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также медицинских учреждений.

Путин осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и другие памятные места города.

Напомним, Владимир Путин лично управлял автомобилем всего днем ранее, когда президент России сел за руль и приехал в Крым.

Путин пообщался с жителями Мариуполя 19 марта 2023

После поездки на автомобиле по городу российский лидер пообщался с жителями Мариуполя. Президент выслушал местных жителей и ответил на их вопросы в микрорайоне Невский.

Одна из семей пригласила Владимира Путина в гости, и глава государства принял приглашение.

Путин провел совещание в командном пункте спецоперации

Владимир Путин также провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников о ходе специальной военной операции на Украине.