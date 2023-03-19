Владимир Путин в ДНР: Объехал Мариуполь за рулем и зашел в гости к жителям

Пока известно не так много деталей визита Владимира Путина на Донбасс Фото: REUTERS

В Мариуполь Владимир Путин прибыл не на машине, как за день до этого в Севастополь, а на вертолете. Правда, уже на месте российский лидер все же пересел за руль. В Кремле сообщили, что он объехал «яхт-клуб, здание театра, памятные места города».

ЗА БАРАНКОЙ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

Судя по кадрам, движение жестко не перекрывали. По встречной полосе ехали обычные машины, в Мариуполе осталось мало автомобилей.

Пока известно не так много деталей визита президента на Донбасс. В микрорайоне Невский глава страны пообщался с жителями Мариуполя. Одна из семей даже позвала Владимира Владимировича домой в гости. Он не отказал.

Все время президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Член кабмина сидел на пассажирском сиденье. В правительстве Хуснуллин курирует строительство и логичным образом отвечает за восстановление новых регионов.

- Освещения не было вообще, - вице-премьер обратил внимание Путина на горящие уличные фонари. Поездка в Мариуполь проходила поздно вечером.

Хуснуллин добавил, что дороги, по которым ехал президент, «уже более или менее отремонтировали».

ЛЮДИ И ТРАМВАИ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ

Вот, что еще нового происходит в городе:

* В Парке у моря заработала церковь и мечеть.

* Власти готовят новые рабочие места.

- Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно, - пояснил Хуснуллин.

* В Мариуполь вернулся общественный транспорт. Пока ездят 110 автобусов, а к лету хотят вернуть и трамваи.

- Приличная сеть была? - уточнил президент.

- Сеть была достаточно большая. Здесь суммарно получалось несколько десятков километров, - ответил вице-премьер.

* Льготная 2-процентная ипотека для новых регионов может оживить местный строительный сектор. Член кабмина заверил, что желающие строить на Донбассе есть.

А для бизнеса на первых этажах домов вообще готовы давать беспроцентные кредиты. Лишь бы рабочие места появлялись.

ЦЕНТР РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ

В центре Мариуполя было много дореволюционных купеческих зданий и послевоенного сталинского ампира.

- Долго думали, сносить - не сносить. Все-таки приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции. Хотим к концу года хотя бы фасады начать заканчивать, - заметил вице-премьер.

Когда Владимир Владимирович проехал мимо отремонтированной поликлиники, Хуснуллин обратил внимание на полностью новый фасад.

- Задача сделать лицо (города – Ред.), пока у нас еще получается частями, кусками, но мы планомерно идем. Если разрешите, сейчас план развития утвердим. Я хочу приехать, пожить прямо неделю, - признался член кабмина.

Под конец Путину показали здание филармонии.

- Очень красивая получилась, как я уже докладывал, труппа собрана. Приехал со Ставрополья руководитель. Знаете, такой прямо очень активный человек, - продолжил экскурсию Хуснуллин.

Президент не только осмотрел восстановленное здание снаружи, но и зашел внутрь. Там ему показали отремонтированный центральный вход, актовый зал, учебные классы для музыкантов.

Осенью прошлого года в этой же филармонии был глава СК Александр Бастрыкин. В ведомстве тогда сообщили, что в помещениях можно «проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима».

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Во время своей поездки на юг Владимир Владимирович посетил и командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону. На входе его встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

- Каким временем располагаете? - по-военному четко спросил он, предложил зачитать доклад у себя в кабинете.

- Сколько надо, - ответил президент.

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