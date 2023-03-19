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Политика19 марта 2023 7:25

Владимир Путин в ДНР: Объехал Мариуполь за рулем и зашел в гости к жителям

Владимир Путин проехал по улицам Мариуполя за рулем
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Пока известно не так много деталей визита Владимира Путина на Донбасс

Пока известно не так много деталей визита Владимира Путина на Донбасс

Фото: REUTERS

В Мариуполь Владимир Путин прибыл не на машине, как за день до этого в Севастополь, а на вертолете. Правда, уже на месте российский лидер все же пересел за руль. В Кремле сообщили, что он объехал «яхт-клуб, здание театра, памятные места города».

ЗА БАРАНКОЙ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

Судя по кадрам, движение жестко не перекрывали. По встречной полосе ехали обычные машины, в Мариуполе осталось мало автомобилей.

Пока известно не так много деталей визита президента на Донбасс. В микрорайоне Невский глава страны пообщался с жителями Мариуполя. Одна из семей даже позвала Владимира Владимировича домой в гости. Он не отказал.

Все время президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Член кабмина сидел на пассажирском сиденье. В правительстве Хуснуллин курирует строительство и логичным образом отвечает за восстановление новых регионов.

- Освещения не было вообще, - вице-премьер обратил внимание Путина на горящие уличные фонари. Поездка в Мариуполь проходила поздно вечером.

Хуснуллин добавил, что дороги, по которым ехал президент, «уже более или менее отремонтировали».

ЛЮДИ И ТРАМВАИ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬСЯ

Вот, что еще нового происходит в городе:

* В Парке у моря заработала церковь и мечеть.

* Власти готовят новые рабочие места.

- Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно, - пояснил Хуснуллин.

* В Мариуполь вернулся общественный транспорт. Пока ездят 110 автобусов, а к лету хотят вернуть и трамваи.

- Приличная сеть была? - уточнил президент.

- Сеть была достаточно большая. Здесь суммарно получалось несколько десятков километров, - ответил вице-премьер.

* Льготная 2-процентная ипотека для новых регионов может оживить местный строительный сектор. Член кабмина заверил, что желающие строить на Донбассе есть.

А для бизнеса на первых этажах домов вообще готовы давать беспроцентные кредиты. Лишь бы рабочие места появлялись.

ЦЕНТР РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ

В центре Мариуполя было много дореволюционных купеческих зданий и послевоенного сталинского ампира.

- Долго думали, сносить - не сносить. Все-таки приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции. Хотим к концу года хотя бы фасады начать заканчивать, - заметил вице-премьер.

Когда Владимир Владимирович проехал мимо отремонтированной поликлиники, Хуснуллин обратил внимание на полностью новый фасад.

- Задача сделать лицо (города – Ред.), пока у нас еще получается частями, кусками, но мы планомерно идем. Если разрешите, сейчас план развития утвердим. Я хочу приехать, пожить прямо неделю, - признался член кабмина.

Под конец Путину показали здание филармонии.

- Очень красивая получилась, как я уже докладывал, труппа собрана. Приехал со Ставрополья руководитель. Знаете, такой прямо очень активный человек, - продолжил экскурсию Хуснуллин.

Президент не только осмотрел восстановленное здание снаружи, но и зашел внутрь. Там ему показали отремонтированный центральный вход, актовый зал, учебные классы для музыкантов.

Осенью прошлого года в этой же филармонии был глава СК Александр Бастрыкин. В ведомстве тогда сообщили, что в помещениях можно «проводить значимые судебные процессы по уголовным делам о преступлениях киевского режима».

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Во время своей поездки на юг Владимир Владимирович посетил и командный пункт спецоперации в Ростове-на-Дону. На входе его встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

- Каким временем располагаете? - по-военному четко спросил он, предложил зачитать доклад у себя в кабинете.

- Сколько надо, - ответил президент.

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