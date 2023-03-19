Что означает поездка Владимира Путина в Мариуполь: "Ни у кого не должно остаться сомнений - Донбасс наш"

Накануне Владимир Путин был в Севастополе Фото: REUTERS

…- Сергей Вадимович, доброе утро. Извините, что так рано (не было ещё восьми) - вот только что пришла информация, что Владимир Путин посетил Мариуполь.

- Да? Вот так!

- Причем, не спеша, с остановками, проехал по всем районам города, где бываете вы, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он, кстати, президента и сопровождал, рассказал о тех масштабах, о тех объемах… Причём, как и накануне в Крыму, глава государства сам был за рулём.

- Владимир Путин - хороший водитель, он за рулем часто ездит.

Ну, а что касается его поездки в Мариуполь… Это подтверждает еще раз, что освобожденные территории, наш Донбасс - это Российская Федерация.

И - никаких сомнений ни у кого не должно быть - ни на западе, ни на востоке, ни на юге, ни на Украине. Это первое.

А второе – это, конечно, дополнительный стимул для того, чтобы Мариуполь, важнейший город на Азове, был восстановлен в ближайшие сроки. То, о чем мы и говорили…

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

- Да, в «Комсомольской правде» - и после вашей поездки туда. И - после командировок Марата Хуснуллина - он сам мне рассказывал об этом в Гостином дворе, перед Посланием президента. (см)

- Да. А, в-третьих, конечно, спасибо президенту, он человек смелый, отважный, заодно показал всем, что там уже безопасно.

И мы, действительно, строим там мирную жизнь.

Вот, Саш, наверное, такие выводы я бы сделал из поездки Владимира Владимировича.

Ну и спасибо ему, конечно, за Крым.

Накануне он был в Севастополе, и еще раз отметил вместе с нами праздник возвращения Крыма на российскую землю.

- То есть, правильно ли я понял из вашего комментария, что - зря так удивляюсь, поражаюсь, что все это…

- Это уже, можно считать, обыденная жизнь российской территории…

- Напомню слушателям Радио «Комсомольская правда» и нашим читателям - вы же все-таки председатель Общественного Совета при Минстрое России. Вот эта поездка президента в Донбасс - она каким-то образом повлияет на работу вашего Совета? Вы будете с Хуснуллиным это все обсуждать, взвешивать, еще туда выезжать и какие-то новые решения принимать в связи с поездкой Путина в Мариуполь?

- Мы будем работать так, как работали и раньше, давать рекомендации Совета Минстроя. Выезжать на место.

Не думаю, что что-то новое здесь должно произойти.

Одно я еще раз хочу подчеркнуть, очень важное – это ускоренные темпы восстановления города Мариуполя…

- Об этом вот и Хуснуллин все время говорит. (Он, кстати, за год провёл там, в общей сложности, больше месяца.)

-… Ну, и такими же рекордными темпами будут восстанавливаться и другие, разрушенные нацистами, территории. Те территории, которые являются Российской Федерацией.

Именно - ускоренными и качественными темпами

В Мариуполе не только строят дома, но и восстанавливают парки, театр. Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

- И вот еще… Коли я звоню председателю Ассоциации юристов России Степашину, не могу не задать вопрос по поводу того, что международный уголовный суд (МУС) в Гааге «решил арестовать» нашего президента. Такое вот дурацкое решение…

- Мы не участвуем в этом странном суде – это первое. Второе – в нем не участвуют и другие страны, в том числе, кстати, и Китайская народная республика.

Поэтому, надо к нему относиться как к балагану.

С юридической точки зрения, это никчемное решение - совершенно. Ни к чему не обязывающее.

Так что, из этого, наверное, будем и исходить.

Да не наверное, а точно!

Другое дело, я вот выступал на расширенной коллегии Минюста и говорил о том, что нам пора уже, время пришло, создавать собственный международный трибунал по тем преступлениям, которые совершают украинские националисты.

- Спасибо вам огромное. Ещё раз извините за ранний звонок. А если что-то срочное - во сколько, вообще, вам можно звонить?

- «Комсомолка» мне может звонить в любое время.