Как Сказку про Колобка написали бы Маяковский, Высоцкий и Пастернак? Знаменитое произведение в стиле классиков русской литературы

Журналист KP.RU в очередной раз замахнулся на святое - теперь на «Колобка» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все мы помним советский фильм «Когда я стану великаном» и знаменитый эпизод, в котором юный Михаил Ефремов рассказывает сказку про курочку Рябу, но не привычной прозой, а от имени великих поэтов - Гомера, Бальмонта, Маяковского.

Так как 21 марта во всём мире отмечают День поэзии, ваш покорный слуга тоже решил пофантазировать. Только вместо Рябы взял другого героя.

Итак, сказка про Колобка (в исполнении классиков русской литературы).

Владимир Высоцкий

Я качусь, но я качусь иначе.

Голышом по третьему кольцу.

Ни к чему мне шмотки от «Версаче»,

Хоть и мне любая вещь к лицу.

Загораю в пробке на спине.

Из машин доносятся басы.

Я готов пастись, как в табуне,

Но без Зайца, Волка и Лисы.

Я качусь по шумной магистрали,

Лихачей неистово браня.

В Лужниках меня оштрафовали,

Не найдя аптечки и ремня.

В этой бесконечной толкотне

Вдоль одной и той же полосы

Я готов пастись, как в табуне,

Но без Зайца, Волка и Лисы.

Владимир Маяковский

Вместо того,

чтоб себя макать

в варенье из ананаса,

грохнулась оземь -

и ну скакать

тёплая хлебная масса!..

Вихрем бунтарским

несётся снедь!..

Бредит свободой и небом.

И тут - хлобысь! -

навстречу медведь

с авоськой идёт.

За хлебом.

Выпечка сразу

с места в карьер:

- Не тронь, - мол, - еду чужую!

Я лучше вступлю

в ЛДПР,

чем дамся тебе, буржую!

Александр Твардовский

В телогреечке с лопатой

По тропинке за рекой

Шёл мужик слегка поддатый,

В даль уставившись с тоской.

Ветер в поле воет гулко.

В голове туман и пшик.

Вдруг навстречу ему булка!..

Тут и грохнулся мужик.

«Мне, - сказал он, - страх неведом.

Но откуда ты взялась?..»

«Родилась у бабки с дедом.

А, точнее, испеклась».

И мужик, припомнив сказку,

Вдруг возьми и психани:

«Видит Бог, уйду в завязку!

С понедельника ни-ни».

Вот удача! Вот спасенье!

И спросила булка:

«Да?..

А сегодня воскресенье?»

«Нет, - ответил тот, - среда».

Корней Чуковский

У меня запиликал ТикТок.

- Кто это там?

- Колобок.

Хочу вам задать вопрос.

А как загрузить видос?

Андроид заглючил что-то...

За мною идёт охота.

Заяц, Волк и Медведь

Хотят в порошок стереть.

Точнее, в муку... Не важно.

Мне очень и очень страшно!

Они проявляют силу.

А я их всех снял на мобилу!

Не близко. Издалека.

А, может, отправить в СК?

И в Russia Today Маргарите.

Пожалуйста, помогите!..

Пришлите мне все адреса...

О, Боже!.. Идёт Лиса!..

Запомните этот айпи!..

Звоните в поли... пи... пи... пи...

Борис Пастернак

Прижавшись головой без ног

К земле вплотную,

Ползёт несчастный Колобок,

Ползёт в пивную.

Он смел, упрям, неутомим,

Как прежде, в силе.

Эх, только бы случайно им

Не закусили.

Андрей Вознесенский

Ты меня на рассвете поставишь,

Взяв пшеничной муки в антресоли.

Ты в меня два яичка добавишь

И щепотку поваренной соли.

Ничего я не сделал плохого.

Не имел недостатков и хворей.

Ну а ты, не сказав даже слова,

Затащила меня в крематорий.

И качнётся огонь подо мною.

И покроются коркою дрожжи.

Я терплю. Я в горниле не ною.

Я тебе всё скажу чуть попозже.