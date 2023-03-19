«Маленький кусочек рая сейчас у нас»: Что жители Мариуполя сказали Владимиру Путину

Путин извинился за беспокойство – местный житель позвал Владимира Владимировича, но не предупредил жену. Фото: стоп-кадр видео

Появились новые подробности первой поездки Владимира Путина на Донбасс. В ночь на 19 марта президент на вертолете прилетел в Мариуполь, чтобы осмотреть восстановление города.

- Сейчас находимся на территории Мариупольского аэропорта, здания довольно сильно разрушены, взлетная полоса сохранилась. Будем реконструировать, планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубежом, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, все время сопровождавший главу страны.

- Когда? – уточнил глава страны.

- Мы поставили его на 2025 год, сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 километров.

Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео

Судя по тому, что машину и камеру изрядно потряхивало, дорогу от самого аэропорта восстановить еще не успели. Президента заверили, что шоссе из Мариуполя до Донецка полностью готово. Впервые оно стало 4-полосным по всей длине.

Визит Путина нигде не анонсировали. Для безопасности первого лица к его кортежу привлекали как можно меньше внимания. Движение в Мариуполе не стали перекрывать или как-то ограничивать, даже привычного сопровождения автомобиля президента не было.

На кадрах видно, что перед авто Владимира Владимировича – глава страны, кстати, вел сам – всего один джип охраны без мигалок.

- Пока блокпосты стоят. Проверяют машины, - заметил вице-премьер, когда Путин объезжал массивные бетонные блоки посреди проезжей части.

По дороге к жилому комплексу «Невский» (это первый квартал в городе с новостройками) вице-премьер докладывал об успехах. Еще до зимы во многих зданиях восстановили тепло. Скоро будет сдана больница на 300 коек.

Приехав на место, президенту показали фото разрушений.

- Вот в таком состоянии было все? – уточнил Владимир Владимирович.

- Это еще самые красивые дома. Вы знаете, очень четко видно, что они [ВСУ - прим.ред] делали. Там, где мы наступали, с нашей стороны ударов снарядами не было вообще. В их стороны прямой наводкой били танками. Прямо видно, как отступали и били по домам. Просто разрушали. Специально, не было никакой необходимости бить, но они разрушали все вокруг. Они даже трупы минировали, чтобы их не убирали. Вот здесь жили беженцы. Я своими глазами видел. В одной комнате операции, в другой больные, в третьей люди, которые там жили, и даже все медицинское оборудование было заминировано. В больнице! – возмутился Хуснуллин.

- Так называемые нацики. Нормальные люди так не делали бы, - отметил президент.

Во дворе Путина уже ждали местные жители.

- Можно с вами хотя бы поздороваться? Мы только телевизору вас видели! Попросили они.

– Надо начинать знакомиться поближе, - согласился глава страны.

– Только показали, что вы в Крыму, а вы здесь. Спасибо вам за победу! Мы дождались! Мы за вас молимся.

– Нравится вам здесь сейчас?

– Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь, - воскликнула одна из женщин.

– Будем его расширять, - пообещал российский лидер.

Местные пригласили Владимира Владимировича в гости.

- И сколько у вас комнат здесь? – поинтересовался президент.

– Три. Было три и дали три, - ответил мариуполец.

Правда, долгих посиделок с чаем не получилось. Путин извинился за беспокойство – местный житель позвал Владимира Владимировича, но не предупредил жену.

Закончив осматривать новые дома, глава страны поехал дальше по городу.

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