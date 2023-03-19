Зеленского закатывают в асфальт: Украине предрекли революцию

На Украине все больше нарастает недовольство действиями и самого Зеленского, и его команды Фото: REUTERS

Нелегкие дня настали для президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского. На Украине все больше нарастает недовольство действиями и его самого, и его команды. В этих условиях Банковая (Офис президента Украины – ОПУ) ужесточает и уменьшает рамки дозволенного в Незалежной.

Буквально на днях был понижен в должности комбат ВСУ Анатолий Козел (позывной "Купол", который рассказал газете The Washington Post, что потерял за год практически весь свой батальон (100 убитых, а остальные раненые), а сейчас к нему приходят необстрелянные мобилизованные, которые при звуках автоматной стрельбы покидают позиции, потому что "боятся выстрелов" и "сами боятся стрелять". Руководство Десантно-штурмовых войск обвинило комбата в распространении неправдивой информации, а на его откровения отреагировала вся военная властная иерархия, вплоть до самого Зеленского. Командование напирало на то, что у него не было разрешения на общение с прессой, и он обнародовал "завышенные цифры потерь". За бывшего комбата, который написал в итоге рапорт об отставке, вступились его подчиненные, которые сообщили, что он еще "все приукрасил, а реальность намного хуже" и … у Петра Порошенко. Что было воспринято командой Зеленского как очень тревожный сигнал.

Но только на этом на Банковой не остановились.

- Офис Президента дал указание закрыть реакцию на публикации всем новостным каналам, из-за массовой отрицательной реакции читателей, сообщили админы одного из украинских ТГ-каналов. - На всех каналах вышел одинаковый пост с объяснением ситуации: "В частности, как вы уже заметили, на различных новостях стоят неадекватные реакции. Это атака российских ботов. В связи с этим мы решили временно выключить реакции под постами".

Конечно, проще простого объяснить дизлайки под новостями и сообщениями представителей власти "атакой российских ботов", а информацию про затыкание дыр на линии боев необученным "пушечным мясом" не чем-либо, а исключительно "российскими нарративами", как это сделала замминистра обороны Анна Маляр, заверившая, что на "ноль" на передовой направляют только обученных и подготовленных. Вот только куда девать самих погибших и раненых новобранцев?

В этой ситуации все большее раздражение начинает вызывать фигура самого Зеленского.

- Лукашенко его трижды за одну минуту обозвал «гнидой», это, конечно, просто величайшее оскорбление, плюс премьер Грузии тоже обозвал Зеленского. Плюс Пригожин его просто опустил фактически головой в одно место, когда показал захваченный цех завода, где Зеленский в декабре награждал защитников Бахмута. Плюс Кевин Маккартни послал его подальше, теперь его послал губернатор Флориды, вообще растоптал Зеленского, вместе с Трампом. То есть Зеленского уже политически, социально и этически-морально закатывают в асфальт. И Зеленский ничего возразить не может. Берлускони то же самое про него сказал, - совсем нелицеприятно выразился про нынешнего президента Украины экс-советник Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, который является тем еще русофобом. - Есть сторонники Зеленского. И есть ярые критики, ненавистники, уже его открытые враги. Соответственно, за Украину и против Украины. И врагов становится всё больше и больше. И Северная Корея, и Сирия - Асад приехал к Путину в Москву, и Куба, и Никарагуа, и Венесуэла… и Китай. Си Цзиньпин тоже на стороне Путина.

- Зеленский всё больше становится в изоляции – среди всё большего количества стран. И Индия, которая сказала, что она не будет поддерживать никакого потолка цен. И Саудовская Аравия, которая восстановила отношения с кэгэбистами этими в Иране. Фактически – против Украины всё больше и больше разных стран. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и во всём мире. И это противодействие увеличивается не по дням, а по часам.

Вот тот момент, что токсичность Зеленского стала распространяться и на Украину в целом, он подметил совершенно точно. Но, более того, Соскин уверен, что Зеленский и сам делают Украину высокотоксичной в мировом сообществе.

- Экономика разрушена, финансовая система, валютно-финансовая модель тоже уничтожена. Социальная структура общества разорвана, - перечисляет он достижения Зеленского. - Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены.

А еще он уверен, что уже внутри Украины сейчас идет гражданская война, пока еще в скрытой форме, но осталось недолго, потому что "ситуация находится на грани революционного взрыва и становится неуправляемой". И в этом тоже, как считает Соскин, в первую очередь, вина лежит на Зеленском, который сделал все для узурпации власти.

Окончательное падение Артемовска (Бахмута), по мнению не только Соскина, но и целого ряда украинских экспертов, может прорвать этот надувшийся гнойник очередной украинской революции, в результате чего над Зеленским просто устроят физическую расправу, разорвав его на тысячи мелких клочков в прямом смысле слова. И, скорее всего, это сделают военные, к которым и перейдет власть.

Честно говоря, Зеленского при таком сценарии ни капельки не жаль, вот только на смену ему к власти на Украине придут не "миротворцы" и "миролюбцы", а такие же, если не еще большие "ястребы".