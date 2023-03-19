Почему МакSим сорвала концерт: «Это ужас! Она не могла говорить, как при инсульте»

У МакSим сложный график – плотный тур, съемки на ТВ, своя школа искусств Фото: Артем КИЛЬКИН

39-летняя МакSим сорвала концерт в Сочи. Певица на сцене не попадала в ноты, не могла интонировать, были проблемы с дыханием: через полчаса после начала мероприятия артистка покинула сцену, концерт отменили. Вопросов много: почему больную артистку отправили на сцену – МакSим не могла нормально петь с самого начала концерта (куда смотрел менеджмент). Почему с артисткой, которая перенесла тяжелейшую болезнь и до конца не восстановилась не работают для подстраховки бэк-вокалистки (экономят на туре)? Разбираемся – что происходит с артисткой.

Хронология событий

Певицу полтора года назад выписали из больницы, где целых два месяца она провела в реанимации. Марина Абросимова (так зовут певицу) попала в больницу с коронавирусной пневмонией – было 95% поражение легких, серьезные осложнения. Артистку спасли, но легочная ткань была серьезно повреждена – реабилитация стала долгой. Отдаленные последствия для здоровья проявляются у многих после тяжелого ковида, а у Марины была крайне тяжелая форма. Потому нужен и постоянный контроль здоровья, и отсутствие серьезных нагрузок. Но МакSим рапортовала: «Чувствую себя как новенькая!»

Звезда начала перезагрузку карьеры – из-за проблем со здоровьем она оказалась в эпицентре интереса публики. Любой артист не стал бы упускать такую возможность вернуть популярность и заработать. Марина наняла новый менеджмент и начала выступать. Минувшим летом было несколько концертов на больших площадках, и на заказниках. МакSим выступала с музыкантами, пела вживую – голос звучал как до болезни.

О проблемах со здоровьем МакSим умалчивала – осенью прошлого года начался тур «Я буду жить»: 10 городов только за первый месяц. Билеты надо продавать. В Сочи МакSим приехала после больших мартовских концертов в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Ростове-на-Дону, где все прошло штатно; ранее Марина пела в туре с октября до февраля. Плюс выступления на частных мероприятиях; съемки в шоу «Голос. Дети». График плотный.

Что происходит со звездой?

Два переноса концерта в туре у МакSим уже случались в ноябре 2022 года: Вологда, Нижний Новгород – отмена за несколько часов до концертов. Официальная версия звучала так – повысилось давление и доктора после обследования рекомендовали перенести выступление: Марина по-прежнему принимает много лекарств после ковидной пневмонии, но ей еще назначили дополнительный курс лечения и реабилитационных процедур. Причиной проблем назвали график – плотный тур, съемки на ТВ, своя школа искусств.

В Сочи 18 марта МакSим появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую: точнее попыталась – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина ушла со сцены. Официальное заявление менеджмента МакSим о причинах ЧП: у певицы поднялось давление, но она решила не отменять выступление, чтобы не подводить публику; во время концерта Марине стало хуже, потому она покинула сцену; деньги за билеты возвращают по месту приобретения; здоровьем артистки занимаются врачи.

Мы пообщались со зрителями концерта. Ренат Абубикеров рассказал KP.RU: «На выходе были местные организаторы и сообщали, что не понимают - что за «треш» и деньги всем вернут. Мы брали билеты по 5 тысяч, вернули. Видели, что приехала «Скорая». Светлана Васильева стала зрительницей концерта в Сочи: «Мы были эти полчаса. Поведение МакSим было похоже на человека с гипертоническим кризом или скорее инсультом - у нее не слушался язык, она пела, но слова не выговаривались, как бы буквы глотала… На пьяную не похоже».

Анастасия Усманова в группе певицы «ВКонтакте» написала: «В последнее время ей часто плохо. Не надо ей ставить такой плотный график, она уже не в том возрасте, чтобы конвейером выступать. Я посмотрела видео и это ужас! Она не могла говорить! Даже слова произносить! Сколько артистов угробили плотным графиком…» Анна Долина из этой же группы «ВКонтакте»: «Была недавно в Ростове на концерте: она была вообще на высоте. Если так без перерывов концерт за концертом толком не отдыхать это не может быть без последствий». Сергей Хомкалов: «Был на концерте. С самого начала стало понятно, что с ней что-то не так. «Знаешь ли ты» она вообще практически не пела. Весь зал пропел эту песню…» Мария Киселева: «Зачем было начинать концерт и продолжать – любовь к поклонникам или жажда наживы?»

За кулисами «Голос. Дети» рассказывали, что осенью на репетициях у Марины были панические атаки – однажды даже «Скорую» вызывали. Очевидно, что артистке не подходит такой плотный график работы. Ей больше времени после тяжелой болезни надо проводить в санаториях, отдыхать, с детьми. Бесследно такие серьезные проблемы со здоровьем не проходят.

Много обсуждают платье артистки – МакSим пела в широком балахоне, заметно как поправились руки и лицо Марины. За время болезни артистка сильно похудела, а теперь набрала вес. Тут же предположили, что певица беременна – однако данную версию никто не подтверждает. Кто-то предположил, что МакSим была пьяна – несколько лет назад она злоупотребляла алкоголем, но ту версию опровергают лидеры фан-клубов: Марина пьет огромное количество таблеток, которые просто не совместимы с алкоголем, он ей теперь противопоказан.

Стоит отдельно сказать о вокале МакSим. Она пишет талантливые песни, у нее есть голос, она трогательное исполняет свои песни. Но МакSим никогда не была выдающейся и сильной вокалисткой. Вместе с педагогом по вокалу Юлией Таравковой мы слушали живой концерт МакSим на одной из радиостанций: «Спела очень хорошо - практически ни одной фальшивой ноты. Голос МакSим полностью восстановился после болезни. Слабее он не стал, но и лучше тоже. Не вижу вокального развития: артистка поет так же, как в начале творческого пути. Тембр остался детским, плоский зажатый звук, не развит грудной обертон, большая часть песен спета на субтоне. МакSим не поет, а тихонечко напевает свои песни».

Выводы:

- Голос певицы полностью восстановился после болезни. Но здоровье периодически подводит. Это последствия тяжелой ковидной пневмонии, которые отразились на организме. На Красной Поляне в горах поднялось давление. Какие последствия – пока не говорят.

- Зрители концерта считают, что поведение МакSим было похоже на поведение человека при гипертоническом кризе или микроинсульте. Тех, кто считает, что певица напилась — единицы.

- Коллеги артистки в разговорах с нами высказывают недоумение: почему экономят и не ездят с бэк вокалистами – это спасает ситуацию при проблемах с голосом у звезды, отражается на качестве звука в лучшую сторону.

- Впереди у МакSим 10 весенних концертов. Менеджмент артистки уверяет: они пройдут по графику.