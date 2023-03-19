Почему Путин назначил главою Смоленщины Василия Анохина

Президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

На минувшей неделе президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина, 39-летний врио, имеющий степень кандидата экономических наук, работавший в структурах федерального правительства и в смоленской администрации, окончив «школу губернаторов» был серьезно задействован в интеграции новых российских регионов.

За комментарием о значимости такого кадрового назначения «КП» обратилась к руководителю лаборатории социсследований Института региональных проблем Петру Кирьяну.

- Василий Анохин назначен президентом врио губернатора Смоленской области — какое место он занимает в ряду выпускников «школы губернаторов»?

- Он выпускался, насколько я помню, из четвертого потока подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, «школы губернаторов» — он входил в число, наверное, 40 или 45 выпускников школы. Они в большинстве своем становились врио или заместителями губернаторов.

- Опыт Анохина...

- Он позволяет ему на этот статус претендовать. Тут есть и дополнительная специфика.

- Какая?

- Ее не было прежде, в прошлые периоды. Анохин занимался вопросами по новым регионам, вопросами интеграции, связанными с разными проблемами и ведомствами, - с кураторами. Такой опыт мало кто из его предшественников мог получить. Этот трек и это механизм такого управленческого лифта - он появился только в прошлом году. И это Анохина отличает от других кандидатов в врио.

- Что еще можно сказать по этому поводу?

- Все таки есть разные выпускники школы госуправления. В данном случае мы имеем дело с человеком, который уже был на руководящих должностях в регионах. Ну, пусть не на уровне губернатора. Он был замом правительства регионального. И взаимодействовала по таким сложным проблемам как ЖКХ и строительство. В любом регионе это существенный блок - ЖКХ и строительство. Первый — социальный, а следом идут эти вопросы.

- Президент на этих вопросах акцентирует внимание в последнее время?

- И программа ЖКХ и программа достройки объектов — на ближайшие лет пять становится и федеральных и региональных программ.

- Смоленск — пограничная область.

- Анохин прекрасно понимает дополнительный фронт работ, который ему в этом смысле предстоит — в качестве главы региона. Мы видим по другим регионам и приграничных областях, которые находятся в особом режиме. Там главам регионов приходится заниматься взаимодействием и со структурами Минобороны, и со службами безопасности. И там часть работы связана с рисками и с возможным ущербом. Губернаторы обязаны это минимизировать и предотвратить.

- Анохин — из самых молодых губернаторов?

- В этой управленческой вертикали — да. 39 лет — это не возраст, когда люди автоматически занимают подобные позиции.