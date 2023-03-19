"Мне нелегко писать это": МакSим впервые прокомментировала отмену концерта в Сочи

МакSим отменила концерт, так как не смогла петь из-за давления. Некоторые зрители подумали, что она пьяна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летняя певица МакSим 18 марта сорвала концерт. Она вышла на сцену в Сочи, но пела с трудом: не попадала в ноты, двигалась с трудом, была заторможена, чувствовались проблемы с дыханием, «проглатывала» окончания слов. Через полчаса певица покинула сцену, зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. Кто-то сразу подумал: гипертонический криз или микроинсульт; были и те, кто предположил — может выпила?

19 марта певица МакSим опубликовала официальное извинение за ЧП: «Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. У тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное - у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел».

Артистка так пояснила свое самочувствие на Красной Поляне: «Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете. Но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену».

Афиша концерта на Красной Поляне, где у певицы поднялось давление и случилось ЧП Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МакSим сообщила, что деньги за билеты на концерт вернут полностью. Артистка поспешила оповестить поклонников: концерты тура «Я буду жить» по городам России состоятся по расписанию. Только весной пройдет 10 концертов.

МакSим в туре с осени 2022 года. У нее уже было 2 переноса концерта – четыре месяца назад: в Вологде, Нижнем Новгороде, но за пару часов до концертов. Причина такая же – скачок давления. Представители звезды говорят: из-за тяжелой коронавирусной пневмонии (артистка перенесла ее полтора года назад), она пьет много лекарств, ей добавляют реабилитационные и восстановительные процедуры. Голос певицы восстановился полностью, а организм после болезни не всегда справляется с нагрузками. Скачок давления у МакSим случился на Красной Поляне еще днем, потом состояние нормализовалось, а вечером опять стало плохо. Артистка с командой прилетела, зрители собрались, потому было решено не отменять концерт. Но организм не справился.