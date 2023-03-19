Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

На днях Владимир Путин посетил в Улан-Удэ вертолетный завод. Фото: стоп-кадр видео

14 марта Владимир Путин посетил в Улан-Удэ вертолетный завод. В самом конце своего визита российский лидер ответил на вопросы журналистов канала «Россия 1». В стороне рабочие уже вернулись к сборке техники, а глава страны еще говорил.

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Президент повторил свой главный довод на этот счет:

- Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем! Но как выясняется сейчас, мы это видим, — нас просто водили за нос.

Он напомнил, что с самого начала никто в Киеве не хотел решить дело миром. Просто Западу нужно было время, чтобы обучить украинских солдат и передать им достаточно количество оружия.

Ну а мы еще ждали потому, что не были до конца готовы. К примеру, сейчас у нас есть такое оружие, какого в 2014-м не было.

- У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было. Сослагательное наклонение здесь применять невозможно, - заключил Владимир Владимирович.

В КРЫМУ БЫЛО ИНАЧЕ

С Крымом же получилось совсем по-особому. Если насчет Донбасса мы пытались договориться, то на полуострове Россия действовала молниеносно.

- Все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите, - сказал Путин.

ЭКОНОМИКА ВЫДЕРЖАЛА

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Владимирович напомнил об успехах экономики:

- Карта «Мир» работает.

- Финансовая система не обрушилась.

- Банки не разорились.

Кроме этого, мы можем похвастаться обильным урожаем.

- Вот у нас сейчас, мы все знаем об этом, рекордный урожай в сельском хозяйстве зерновых, свыше 150-155 млн. тонн. И это не только благодаря погодным условиям, это благодаря развитию технологий, развитию производства удобрений, внесения определенного объема удобрений в почву и так далее,- заключил российский лидер.