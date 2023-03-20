О чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве: Дан прогноз

20 марта в Москву на встречу с Владимиром Путиным прилетает глава Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

В понедельник в Москву прилетает глава Китая Си Цзиньпин. И сайт KP.RU попросил специалистов дать прогноз на то, что может произойти в дни этого визита. На наши вопросы, в частности, ответил директор Института политических исследований Сергей Марков.

- Сергей Александрович, в чем сейчас Россия поддерживает Китай — и в чем КНР поддерживает нас?

- Россия поддерживает Китай по тайваньском вопросу на политическом уровне в полном объеме. Россия считает, что Тайвань - это неотъемлемая часть Китая. Для них это очень важно.

- И это хорошо для нас?

- Это грамотно. Россия считает, что обострение по тайваньскому вопросу происходит полностью по вине США. И Россия оказывает косвенную помощь Китаю - , например, путем проведения совместных военных учений с участием наших ВМФ.

- А что касается экономики?

- Китай в экономической части оказывает посильную помощь России. Замещает поставки высокотехнологичных товаров.

О чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве: прогноз

- Так все же, что конкретно можно ожидать от встречи лидеров России и КНР?

- Внешних неожиданностей, наверное, не будет. Обе стороны, полагаю, заявят о своем стратегическом партнерстве на уровне высоких союзнических отношений. И обе стороны так или иначе подчеркнут, что они являются в стратегической перспективе противниками США.

- Вы полагаете - именно противниками?

- Да. И что именно США будут ответственны за имеющиеся и потенциальные внешние конфликты с Москвой и с Пекином. Но на закрытом уровне проговорят много важных внутренних вопросов, которые двум сторонам надо решить в ближайшее время.

- Какие именно вопросы?

- Важнейший из вопросов на закрытом обсуждении, как я полагаю, — о том, как строить отношения на закрытом уровне в нашем общем отношении к санкциям США. В том числе, на уроне ОПК. Второй вопрос, вероятно - это необходимость построения глобальной инфраструктуры, которая позволяла бы проводить интенсивные отношения вне зависимости от союзников. В том числе, речь о программе SWIFT. И будет идти речь о пересчете взаимных контрактов без привязке к доллару. А там — сотни миллиардов.

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