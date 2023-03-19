Ариадна Павловна Бажова-Гайдар: День рождения сына Егора отмечаю с внуками и правнучкой

Мать Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар
Фото: Александр ГАМОВ
19 марта 1956-го родился Егор Гайдар - один из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России. Он скончался 16 декабря 2009-го, когда ему было 53 года.
Я встречался с Егором Тимуровичем, делал интервью.
Обычно 19 марта звоню его маме. Так было и в это воскресенье.
…- Ариадна Павловна, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки». У меня такой традиционный звонок, я просто вспомнил, что сегодня у Егора Тимуровича день рождения.
- Да, сегодня, это - правда.
- Я вам иногда звонил, и мы просто вспоминали - и Тимура Аркадьевича, и Егора Тимуровича… Тимур никому не давал интервью, а мне дал. Помните, да?
- Да, помню, конечно, хорошо помню.
- Потому что я в детстве «подделал» подпись, как у моего кумира, Аркадия Гайдара, скопировал - и вот до сих пор я ею подписываюсь…
- А я слышала, что у нас возрождается тимуровское движение. Вы еще не слышали?
- Да, оно возрождается - в рамках новой детско-юношеской организации, подростковой.
В ее состав входят и волонтеры, это движение сейчас широко распространяется по России, по сути - те же тимуровцы.
- Да, конечно, конечно, я как раз всем говорю, что какая-то часть волонтерского движения может называться отрядами тимуровцев.
- Разумеется. Кстати, я вам уже рассказывал - «Комсомолка» пару лет назад издала книгу повестей Аркадия Гайдара.
- Саша, а сегодня вам не попалось ничего о Егоре? (Ариадна Павловна имеет ввиду публикации в СМИ. - А.Г.)
- Я просто не искал, потому что, видите, сейчас какое время…
- Да, время такое…
Но мне прочли один материал, ну, ни плохой, ни хороший. В общем, достаточно приличный.
- Все равно это историческая личность – Егор Гайдар. И он останется в истории России. Конечно, сейчас у всех исторических личностей ищут и темные пятна, и светлые.
- Да, говорят, что 85% считает Егора Гайдара плохим. И только 15% - хорошим. Весьма вероятно, что это так.
- Тем не менее, видите, вспоминаем. Я-то больше был привязан к Аркадию Гайдару, к его книгам и памяти, к Тимуру…
В свое время Инна Павловна Руденко. Наша легендарная журналистка, делала интервью с Тимуром. И у нее там была очень такая блестящая совершенно фраза, которая мне очень понравилась: все Гайдары были по одну сторону баррикад. И были, и находятся. Гайдаров нельзя делить: тот был белый, этот - красный. Все по одну сторону они были – за страну.
- Да. Сейчас такой возврат в советское прошлое, причем, люди, которые этого не пережили и не знают, что это такое, - ратуют за возвращение.
Это понятно, что они ратуют, потому что не знают всей подоплеки, всей истины. Не знают…
- Видите ли, в принципе, много было хорошего и при социализме. Да и Тимур с Егором, как и вы, никогда не говорили , что советская власть полностью была гнилая. Вот и Тимур Аркадьевич, который был заражен революционной Кубой (работал там журналистом), тоже высоко это ценил. Я помню, когда Егор приходил к вам домой, мы с Инной Павловной делали интервью со всей семьей, и там была рубрика такая точная – «Судьба барабанщиков".
- Да, да.
- «Комсомолка» переехали еще год назад на улицу Новодмитровскую. Но, самое главное, - мы с собой взяли стелу Эрнста Неизвестного, с которым Тимур Аркадьевич был знаком и где выбиты фамилии наших военкоров, погибших в Великую Отечественную, в том числе - и Аркадия Гайдара. И был такой интересный эпизод. Когда стелу монтировали, нужно же было ее на восьмой этаж, где мы сейчас находимся, поднимать, там лебедками, краном. И вот рабочие читали этот список военкоров, и у них наши ребята спросили – кого-то вы знаете? И они сразу вспомнили – знаем Аркадия Гайдара.
- Ну, популярны были его книги, конечно.
- И вот Егора тоже вспомнили.
- Правда?
- Да, да… А вы связь поддерживаете с Арзамасом? С музеем Аркадия Гайдара?
- Да, конечно. Мне всегда звонят оттуда. И я знаю, что там происходит.
- А ваши ребята туда ездят?
- Да нет пока, все заняты очень. Кстати, вот они у меня сейчас в гостях, мои внуки.
- Кто именно?
- Павел. Максим. И правнучка Люся.
- Скажите, вы сейчас отмечаете день рождения Егора?
- Конечно.
- Ой, как здорово. Кстати, я поддерживаю связь с Антоном Немцовым, сыном Бориса, друга Егора.
- Хорошо. Вы меня, пожалуйста, извините, а то ребята у меня тут…
- Я еще спрошу только. Чубайс случайно не звонит вам?
- Нет, не звонил, но на могилу Егора прислал букет.
- А кто еще посетил могилу, можете сказать?
- Я-то на кладбище не была, мне только показывали по скайпу, что - там. Много было народу, я уже даже не помню всех.
- Извините, что я отнимаю время, но мне хочется, чтобы какие-то добрые слова сегодня прозвучали в адрес и Егора, и Тимура, и Аркадия Петровича, и Ариадны Павловны. Так что я все это использую - то, о чем мы с вами говорили.
- Хорошо. Пожалуйста. Только сделайте это аккуратно. Если вы вспомните Егора и скажете, что сегодня - День его рождения - это уже будет хорошо.
- Да я привыкла вам доверять, Саша.
- Просто я люблю всех своих героев…