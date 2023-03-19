Ариадна Павловна Бажова-Гайдар: День рождения сына Егора отмечаю с внуками и правнучкой

Мать Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар Фото: Александр ГАМОВ

19 марта 1956-го родился Егор Гайдар - один из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России. Он скончался 16 декабря 2009-го, когда ему было 53 года.

Я встречался с Егором Тимуровичем, делал интервью.

Обычно 19 марта звоню его маме. Так было и в это воскресенье.

…- Ариадна Павловна, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки». У меня такой традиционный звонок, я просто вспомнил, что сегодня у Егора Тимуровича день рождения.

- Да, сегодня, это - правда.

- Я вам иногда звонил, и мы просто вспоминали - и Тимура Аркадьевича, и Егора Тимуровича… Тимур никому не давал интервью, а мне дал. Помните, да?

- Да, помню, конечно, хорошо помню.

- Потому что я в детстве «подделал» подпись, как у моего кумира, Аркадия Гайдара, скопировал - и вот до сих пор я ею подписываюсь…

- А я слышала, что у нас возрождается тимуровское движение. Вы еще не слышали?

- Да, оно возрождается - в рамках новой детско-юношеской организации, подростковой.

В ее состав входят и волонтеры, это движение сейчас широко распространяется по России, по сути - те же тимуровцы.

- Да, конечно, конечно, я как раз всем говорю, что какая-то часть волонтерского движения может называться отрядами тимуровцев.

- Разумеется. Кстати, я вам уже рассказывал - «Комсомолка» пару лет назад издала книгу повестей Аркадия Гайдара.

- Саша, а сегодня вам не попалось ничего о Егоре? (Ариадна Павловна имеет ввиду публикации в СМИ. - А.Г.)

- Я просто не искал, потому что, видите, сейчас какое время…

- Да, время такое…

Но мне прочли один материал, ну, ни плохой, ни хороший. В общем, достаточно приличный.

- Все равно это историческая личность – Егор Гайдар. И он останется в истории России. Конечно, сейчас у всех исторических личностей ищут и темные пятна, и светлые.

- Да, говорят, что 85% считает Егора Гайдара плохим. И только 15% - хорошим. Весьма вероятно, что это так.

- Тем не менее, видите, вспоминаем. Я-то больше был привязан к Аркадию Гайдару, к его книгам и памяти, к Тимуру…

В свое время Инна Павловна Руденко. Наша легендарная журналистка, делала интервью с Тимуром. И у нее там была очень такая блестящая совершенно фраза, которая мне очень понравилась: все Гайдары были по одну сторону баррикад. И были, и находятся. Гайдаров нельзя делить: тот был белый, этот - красный. Все по одну сторону они были – за страну.

- Да. Сейчас такой возврат в советское прошлое, причем, люди, которые этого не пережили и не знают, что это такое, - ратуют за возвращение.

Это понятно, что они ратуют, потому что не знают всей подоплеки, всей истины. Не знают…

- Видите ли, в принципе, много было хорошего и при социализме. Да и Тимур с Егором, как и вы, никогда не говорили , что советская власть полностью была гнилая. Вот и Тимур Аркадьевич, который был заражен революционной Кубой (работал там журналистом), тоже высоко это ценил. Я помню, когда Егор приходил к вам домой, мы с Инной Павловной делали интервью со всей семьей, и там была рубрика такая точная – «Судьба барабанщиков".

- Да, да.

- «Комсомолка» переехали еще год назад на улицу Новодмитровскую. Но, самое главное, - мы с собой взяли стелу Эрнста Неизвестного, с которым Тимур Аркадьевич был знаком и где выбиты фамилии наших военкоров, погибших в Великую Отечественную, в том числе - и Аркадия Гайдара. И был такой интересный эпизод. Когда стелу монтировали, нужно же было ее на восьмой этаж, где мы сейчас находимся, поднимать, там лебедками, краном. И вот рабочие читали этот список военкоров, и у них наши ребята спросили – кого-то вы знаете? И они сразу вспомнили – знаем Аркадия Гайдара.

- Ну, популярны были его книги, конечно.

- И вот Егора тоже вспомнили.

- Правда?

- Да, да… А вы связь поддерживаете с Арзамасом? С музеем Аркадия Гайдара?

- Да, конечно. Мне всегда звонят оттуда. И я знаю, что там происходит.

- А ваши ребята туда ездят?

- Да нет пока, все заняты очень. Кстати, вот они у меня сейчас в гостях, мои внуки.

- Кто именно?

- Павел. Максим. И правнучка Люся.

- Скажите, вы сейчас отмечаете день рождения Егора?

- Конечно.

- Ой, как здорово. Кстати, я поддерживаю связь с Антоном Немцовым, сыном Бориса, друга Егора.

- Хорошо. Вы меня, пожалуйста, извините, а то ребята у меня тут…

- Я еще спрошу только. Чубайс случайно не звонит вам?

- Нет, не звонил, но на могилу Егора прислал букет.

- А кто еще посетил могилу, можете сказать?

- Я-то на кладбище не была, мне только показывали по скайпу, что - там. Много было народу, я уже даже не помню всех.

- Извините, что я отнимаю время, но мне хочется, чтобы какие-то добрые слова сегодня прозвучали в адрес и Егора, и Тимура, и Аркадия Петровича, и Ариадны Павловны. Так что я все это использую - то, о чем мы с вами говорили.

- Хорошо. Пожалуйста. Только сделайте это аккуратно. Если вы вспомните Егора и скажете, что сегодня - День его рождения - это уже будет хорошо.

- Да я привыкла вам доверять, Саша.

- Просто я люблю всех своих героев…