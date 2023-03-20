Анекдоты: Хозяюшке на заметку. Извиниться перед гостями за то, что не убрано, во много раз легче, чем сделать уборку

У травматолога:

- Что вас беспокоит?

- Доктор! Меня бросила девушка!

- Вам к психотерапевту, а я - травматолог.

- Доктор, но я пролетел пять метров и ударился головой о стену…

* * *

Совет психолога. Лучший способ успокоить нервы после семейного скандала - поточить кухонные ножи. И в домашнем хозяйстве порядок, и жена начинает несмело улыбаться…

* * *

- А давай напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми!

- Простите, а вы точно следователь?

* * *

- Ваша собака пыталась продать мне героин прямо под окнами отделения полиции!

- Это афганская борзая…

* * *

Град - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас и дарует готовый лед для коктейлей!

* * *

- Почему у тебя кроссовки разные?

- Потому что продавцы в магазинах считают, что если они выставят один кроссовок, то его не украдут.

* * *

- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?

- Да.

- Но ты даже не взглянул на него!!!

- Но я же сказал правильный ответ!

* * *

А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.

* * *

Забавно, как быстро исчезает доверие к другим людям, когда ты ищешь пульт от телевизора:

- Ты сидишь на пульте?

- Нет.

- Ну-ка, встань.

* * *

- Скажите, Рабинович, у вас есть дети?

- Откуда у меня могут быть дети?! Мы нигде не бываем, к нам никто не заходит…

* * *

После операции муж лежит в палате, отходит от анестезии. Рядом сидит его жена. Муж открывает глаза, смотрит на нее и говорит:

- Ты прекрасна!

Потом закрывает глаза и засыпает.

Через некоторое время он снова открывает глаза и говорит:

- Ты симпатичная!

- А почему же не прекрасная?

- Наркоз отпускает…

* * *

- Налейте мне, пожалуйста, водки.

- Вы с ума сошли, у нас больница!

- Тогда спирту.

* * *

Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что у них было сегодня на работе.

* * *

В старости из нынешних гламурных светских блондинок будет сыпаться не песок, а стразики.

* * *

- Как прошел выходной день?

- Я хотел пойти в музей, а жена - в кино.

- Ну, и как фильм? Понравился?