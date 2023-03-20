Анекдоты: Хозяюшке на заметку. Извиниться перед гостями за то, что не убрано, во много раз легче, чем сделать уборку

У травматолога:
- Что вас беспокоит?
- Доктор! Меня бросила девушка!
- Вам к психотерапевту, а я - травматолог.
- Доктор, но я пролетел пять метров и ударился головой о стену…
* * *
Совет психолога. Лучший способ успокоить нервы после семейного скандала - поточить кухонные ножи. И в домашнем хозяйстве порядок, и жена начинает несмело улыбаться…
* * *
- А давай напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми!
- Простите, а вы точно следователь?
* * *
- Ваша собака пыталась продать мне героин прямо под окнами отделения полиции!
- Это афганская борзая…
* * *
Град - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас и дарует готовый лед для коктейлей!
* * *
- Почему у тебя кроссовки разные?
- Потому что продавцы в магазинах считают, что если они выставят один кроссовок, то его не украдут.
* * *
- Дорогой, тебе нравится мое новое платье?
- Да.
- Но ты даже не взглянул на него!!!
- Но я же сказал правильный ответ!
* * *
А когда я училась в школе, у нас охранников не было. Вполне со всем справлялась уборщица с мокрой тряпкой.
* * *
Забавно, как быстро исчезает доверие к другим людям, когда ты ищешь пульт от телевизора:
- Ты сидишь на пульте?
- Нет.
- Ну-ка, встань.
* * *
- Скажите, Рабинович, у вас есть дети?
- Откуда у меня могут быть дети?! Мы нигде не бываем, к нам никто не заходит…
* * *
После операции муж лежит в палате, отходит от анестезии. Рядом сидит его жена. Муж открывает глаза, смотрит на нее и говорит:
- Ты прекрасна!
Потом закрывает глаза и засыпает.
Через некоторое время он снова открывает глаза и говорит:
- Ты симпатичная!
- А почему же не прекрасная?
- Наркоз отпускает…
* * *
- Налейте мне, пожалуйста, водки.
- Вы с ума сошли, у нас больница!
- Тогда спирту.
* * *
Я бы хотел, чтобы моя жена работала в какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что у них было сегодня на работе.
* * *
В старости из нынешних гламурных светских блондинок будет сыпаться не песок, а стразики.
* * *
- Как прошел выходной день?
- Я хотел пойти в музей, а жена - в кино.
- Ну, и как фильм? Понравился?