Военная спецоперация на Украине 20 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 марта 2023 года.

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», - сообщила пресс-служба Кремля.

Украинские националисты из территориальной обороны отправили мобильную огневую группу со стороны Новодаровки в Запорожской области, чтобы провести разведку боем, но российские военные успешно отразили атаку. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

На Купянском направлении российские войска сорвали переброску резервов и ротацию войск ВСУ в районе населенного пункта Першетравнево. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский

Поставки боеприпасов и оружия на Украину задерживаются из-за нехватки необходимых для производства материалов и низких производственных мощностей оборонной промышленности в Европейском союзе. Об этом пишет издание Financial Times.

За минувшие сутки российские войска сумели уничтожить в Херсонской области два ангара, наполненных военной техникой и оружием для бойцов украинской армии. Склады с вооружением принадлежали 122-ой бригаде территориальной обороны ВСУ, о чём сообщает пресс-служба Минобороны России.