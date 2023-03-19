Герой спецоперации «Z» Мехедов вовремя заметил засаду

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЛЕНИЛИ ДИВЕРСАНТОВ

Подполковник Денис Воскресенсков

Подполковник Денис Воскресенсков Фото: Минобороны РФ

«Подразделение военной полиции под командованием подполковника Дениса Воскресенскова выполняло задачу по патрулированию одного из районов на освобожденных территориях. Продвигаясь по маршруту, Денис обнаружил вооруженную группу украинских националистов, двигавшихся в направлении освобожденного населенного пункта. Мгновенно оценив ситуацию, Воскресенсков вместе с подчиненными, несмотря на неравные силы, вступил в бой с вооруженными боевиками. В ходе боя Денис умело руководил огнем подчиненных. Активными наступательными действиями военнослужащим военной полиции удалось сковать противника на труднопроходимом участке местности. После того, как часть националистов была уничтожена, остальные диверсанты, понимая, что сопротивление бесполезно, сложили оружие и были задержаны. Спустя несколько дней, в целях обеспечения безопасности мирного населения Денис осуществлял эвакуацию гражданских лиц вглубь освобожденных территорий. Украинские националисты, стремясь осуществить провокацию в отношении российских войск, артиллерийским и минометным огнем атаковали колонну с беженцами. В результате обстрела Воскресенсков был тяжело ранен, однако невзирая на ранение, грамотно оценив обстановку продолжил эвакуацию людей. Подполковник Воскресенсков увел колонну с линии огня в безопасное место, чем спас жизни более 300 мирных граждан».

ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИЛ ЗАСАДУ

Лейтенант Денис Мехедов

Лейтенант Денис Мехедов Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонной тактической группы, заместитель командира роты лейтенант Денис Мехедов вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов. Продвигаясь в условиях промышленной застройки, Денис обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания. Оценив ситуацию, Мехедов принял решение навязать врагу бой. Скрытно расположившись на местности, личный состав под руководством Дениса открыл огонь по вооруженным украинским боевикам. Несмотря на ожесточенное сопротивление, в результате боестолкновения все националисты были уничтожены. Благодаря мужеству, самоотверженности лейтенант Денис Мехедов и умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими боевиками засада была сорвана».