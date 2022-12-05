Минобороны публикует адрес для личных писем участникам СВО

Фото: Александр КОЦ

Фельдъегерско-почтовая связь (ФПС) Минобороны России организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции.

«Развернутая сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений

в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи. Родственники военнослужащих могут направлять свои письма,

а также посылки через ближайшие отделения «Почты России» по адресу: 103400 город Москва-400, номер воинской части», - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Военнослужащие также получили возможность отправить личные письма домой.

«Для этого каждый из участников операции будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями», - подчеркнули в Минобороны.