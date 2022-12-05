Борис Джонсон обращался к ученым по поводу состояния здоровья своего пса

Джонсона беспокоило – не заразился ли от него коронавирусом его пес Фото: REUTERS

Достоянием британской общественности стала информация, согласно которой Борис Джонсон, возглавляя правительство страны, неоднократно обращался к ведущим британским ученым, консультируясь у них по поводу… своей собаки.

Джонсона беспокоило – не заразился ли от него коронавирусом его пес – джек-рассел-терьер по кличке Дилин. Сам «лохматый премьер» заболел COVID-19 в марте 2020 года.

Свидетели звонков Джонсона рассказали, что ученые поначалу даже не поняли – а не шутит ли глава правительства, или все же он задает вопрос совершенно серьезно, возникла даже неловкая пауза. В итоге, один из биологов ответил, что не уверен – подойдет ли обычный тест на наличие антител собаке.

Несмотря на то, что в самом начале пандемии COVID-19 СМИ сообщали о заражении домашних и диких животных коронавирусом, шансы передачи этого заболевания от человека к братьям нашим меньшим крайне малы. Коронавирус может попадать в организм животных, но он не вызывает у них симптомов болезни.