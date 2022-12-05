В США спрогнозировали сроки победы России на Украине

На Украине российские военные непобедимы Фото: Александр КОЦ

По мнению бывшего офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, российская военная спецоперация на Украине закончится полной победой, и произойти это может летом 2023 года.

– Это будет не быстро, но думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит победу. На Украине российские военные непобедимы, – сказал офицер в отставке во время интервью на одном из Интернет-телеканалов.

Также, по словам Скотта, до этого момента крайне маловероятно проведение переговоров, а вот летом президенту Незалежной Владимиру Зеленскому скорее всего придется принимать решение о капитуляции.

По словам Риттера, бывшему комику предстоит решить – «ехать ли ему на «Миссури».

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министром иностранных дел Японии Сигэмицу Мамору и начальником японского генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японской империи. Этот день навсегда вошел в историю как дата окончания Второй мировой войны.

В середине октября глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в беседе с российскими пранкерами заявил, что российско-украинский конфликт может быть решен дипломатическим путем, но сверху «добро» не дали – 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Зеленский пока к переговорам не готов.