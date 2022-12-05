Законы об обязательном ношении хиджаба в Иране не будут отменены

Иранские власти и ранее заявляли, что не будут пересматривать правила ношения хиджаба Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На протяжении последних суток из Ирана поступает противоречивая информация. Наиболее часто мировые СМИ цитировали новость о том, что в этой стране, переживающей массовые протесты после гибели молодой девушки, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, ношение хиджабов перестанет быть обязательным.

Ясность внес генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, заявивший о том, что правительство исламской республики приняло решение упразднить религиозную полицию, отвечавшую за соблюдение исламского дресс-кода. А вот нормы обязательного ношения хиджаба не будут ни либерализованы, ни отменены.

Иранские власти и ранее заявляли, что не будут пересматривать правила ношения хиджаба, ставшего обязательным там через четыре года после революции 1979 года.

В исламе хиджаб – накидка, скрывающая голову, лицо, а иногда лицо и тело, предмет гардероба мусульманок, выходящих на улицу. В различных странах существуют отличные одна от другой практики ношения хиджаба.