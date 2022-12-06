«Доходность по вкладу выше 10% – это реально»: куда выгодно вложить деньги перед Новым годом

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

В любой кризис мы переходим к сберегательному поведению. Будущее туманно, поэтому желательно запастись определенным объемом капитала – на всякий пожарный. Но как его правильнее разместить? Чтобы с выгодой, но без лишнего риска. Об этом в интервью KP.RU рассказал Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

- Александр, ключевая ставка ЦБ, похоже, пока остановилась на уровне 7,5% годовых. Как это влияет на экономику и рынок вкладов?

- Есть два тренда – долгосрочный и краткосрочный. По долгосрочному мы пока не видим причин, чтобы ключевая ставка снова начала расти. Гораздо выше вероятность, что она будет снижаться. Хотя, скорее всего, не так агрессивно, как это было, начиная с марта 2022 года. В этих условиях потенциально возможны два варианта для стимулирования развития экономики со стороны государства. Либо увеличивать спрос на кредиты, вливая деньги через государственные субсидии, либо делать это через снижение ключевой ставки. По какому варианту пойдут власти, пока непонятно.

- А краткосрочный прогноз?

- Здесь предсказать проще. Каждый декабрь денежная масса, связанная с доходами граждан, увеличивается примерно в полтора раза. Это 13-я зарплата, годовые премии и различные бонусы. Поэтому, традиционно, пик закрытия старых вкладов и открытия новых приходится на декабрь и первую половину января. В это время клиенты решают, куда им переложить деньги. И, соответственно, ужесточается конкуренция между банками. Поэтому большинство банков запускают сезонные предложения с повышенными ставками.

- То есть зимние предложения уже есть и ими можно воспользоваться?

- Да, сезонные предложения уже появились на рынке, например, в «Открытии» запущен новый вклад «Зимний». Ставка по нему составляет 7,6% годовых при размещении средств на семь месяцев и 8% годовых – на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Оформить «Зимний» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно

- Можно ли как-то получить по вкладу больше, чем базовая доходность?

- Помимо конкурентной базовой ставки, мы предлагаем клиентам розыгрыш дополнительной надбавки по вкладу. Каждый 23-й клиент в преддверии 2023 года получит надбавку 2,3 процентных пункта. Проще говоря, примерно 5% клиентов, которые открыли вклад по ставке до 8% годовых, увеличат доходность до 10,3%. Так что и сейчас по вкладам вполне можно получить ставку порядка 10% годовых. А если это новый клиент, он может у нас сразу получить ставку 8,5% годовых по вкладу «Первый».

- Как будут определяться обладатели повышенной ставки по вкладу «Зимний»?

- Первый розыгрыш уже прошел 1 декабря. Победителей определяет генератор случайных чисел. В первом розыгрыше обладателями надбавки стали 207 вкладчиков, они дополнительно получат в виде процентов около 2,5 миллиона рублей. Ставка по вкладу увеличивается автоматически, причем с начала срока вклада. Клиенту мы отправляем об этом смс или push-уведомление. «Зимний» сейчас пользуется феноменальным спросом, его выбирают порядка 75–80% вкладчиков.

- А еще будут розыгрыши?

- Да, будет еще два – 15 декабря и 11 января. В каждом розыгрыше участвуют все клиенты, оформившие вклад «Зимний» с 21 ноября.

- Интересное предложение, а по накопительным счетам сейчас есть какие-то акции? Все деньги размещать на вклад не очень удобно, наверняка часть премии захочется потратить на покупки, а получить с нее дополнительный доход тоже будет нелишним.

- Сейчас глобальный тренд –вкладчики, закрывающие депозиты, перекладывают деньги на накопительный счет, которым более комфортно управлять. В период неопределенности это логичный выбор –разместить часть средств на продукт, по которому доход фиксируется каждый день. Это дает возможность свободно распоряжаться деньгами и не терять уже начисленные проценты. По накопительным счетам на рынке сейчас тоже есть выгодные предложения. Наиболее частые – это повышенные ставки для новых клиентов. Например, мы по накопительному счету даем надбавку плюс 1% в первые три месяца новым клиентам. Если сейчас базовая ставка 6,5% годовых, то новый клиент получает 7,5% годовых.

- В рекламе сберегательных продуктов, как правило, обещают высокий процент. Но на деле вкладчик не всегда может его получить. На что ориентироваться при выборе?

- Всегда нужно смотреть на реальное содержание продукта. Вкладчики очень часто оперируют лишь одним показателем – ставкой, поэтому в рекламе игнорируют некоторые другие аспекты. Например, высокая ставка, но по 3-х или 5-летнему продукту, не всегда интересна клиенту, особенно в текущей ситуации. Мы видим, что горизонт планирования у большинства наших клиентов сократился и они не готовы держать деньги столь длительный срок. Поэтому мы свою линейку вкладов ограничили двумя годами.

- Стоит ли сейчас держать какую-то часть денег в иностранной валюте?

- Целесообразность хранения средств в валюте на текущий момент достаточно сомнительна. Но большинство клиентов, особенно те, кто купил валюту по курсу 120 рублей за доллар, по вполне понятным причинам не хотят фиксировать убыток, выходя из нее по курсу 60 рублей. Поэтому некоторые клиенты продолжают держать накопления в валюте. Мы понимаем всю сложность ситуации. И специально для таких клиентов сделали более выгодные условия–для тех, кто конвертирует валюту в рубли, у нас есть вклад с повышенной ставкой до 9% годовых.

- Если сумма накоплений приличная, то, наверное, есть смысл распределять эти деньги не только на вклады и накопительные счета. Какие инструменты можно использовать для сбережения и приумножения денег в нынешней ситуации?

- Инвестиционных инструментов на рынке, и у нас в банке в том числе, на текущий момент довольно много. Если смотреть фундаментально, то, начиная с прошлого ноября,когда был пик российских акций, фондовый рынок опустился примерно в полтора раза. Сейчас потенциально хорошее время, чтобы входить в инвестиционные инструменты. Потому что когда рынок внизу, то он, скорее всего, пойдет вверх. У нас для клиентов есть широкая линейка инвестиционных продуктов на базе доверительного управления, брокерских счетов, а также инвестиционного и накопительного страхования жизни. В частности, мы запустили продукты с гарантированной доходностью. Они обеспечивают клиенту инвестиционный доход, который гарантирован или частично гарантирован, и включают полную защиту капитала. То есть клиент в принципе не рискует вложенными денежными средствами.

- Например, что это за продукт?

- У нас очень большим спросом пользуется «Стратегия на пять». Это накопительное страхование жизни на 5 лет, по которому клиент получает гарантированный кешбэк более 25,5% с каждого взноса. Это аналогично 8,5% годовых, если смотреть на весь срок. Продукт популярен, поскольку по нему максимально понятная логика выплаты вознаграждения. Кроме того, продукт накопительный, он обеспечивает большой доход и страховую защиту на весь срок действия. По сути, это инвестиционный инструмент, доверительное управление, завернутое в оболочку страховки. Это уникальный для рынка продукт, мы разработали его вместе с «Росгосстрах Жизнью», и вся защита капитала обеспечивается гарантией этой компании.

- На ваш взгляд, если сейчас создавать некий сбалансированный инвестиционный портфель, как правильнее комбинировать различные сберегательные и инвестиционные продукты?

- Универсального алгоритма нет. Каждый определяет для себя, исходя из тех трендов, которые есть на рынке. На мой взгляд, портфель можно разделить на три составляющие. Во-первых, как мы уже говорили, наиболее вероятен тренд снижения ставок по вкладам или их стабилизация. Это значит, что есть смысл рассмотреть какие-то продукты долгосрочного вложения с гарантированным доходом, который можно зафиксировать. Это могут быть долгосрочные вклады, инвестиции с гарантированным доходом типа ОФЗ (гособлигации. – Ред.) или продукты с защитой капитала, которые я описывал ранее. Поэтому часть средств действительно можно разместить вдолгую. Во-вторых, фондовый рынок. Стоит подумать о том, чтобы часть денежных средств разместить в акции российских компаний. Но если вы раньше не работали на фондовом рынке, то начинать стоит с инструментов, которыми управляют профессионалы. Это могут быть паевые инвестиционные фонды, различные продукты доверительного управления, как с защитой капитала, так и без защиты, страховые продукты. И третье: все-таки есть ненулевая вероятность того, что произойдут еще какие-то макро-шоки. К этому надо быть готовыми. Например, ставки могут резко увеличиться. Поэтому важно сохранить ликвидность средств (возможность воспользоваться ими в любой момент или относительно быстро. – Ред.). Для этого подойдут краткосрочные вклады и накопительные счета. Они позволят вашим деньгам либо вырасти вместе с рынком, либо вы быстро зафиксируете доход и переложитесь в более дорогие инструменты.