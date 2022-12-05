Винный блогер Алексей Синельников: Пробуйте, путешествуйте, не бойтесь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Первом Российском винодельческом форуме в Москве создатель и автор Telegram-канала и комьюнити «Вино и люди» Алексей Синельников рассказал, как новичку начать путешествие в непонятный и излишне сакрализованный мир вина.

- Алексей, как все начиналось у вас?

- Начиналось все с журналистики. Больше 25 лет я работал в газетах, в том числе, в «Комсомольской правде». Потом у меня появился собственный издательский дом. И в какой-то момент я увлекся темой вина. Как для любого среднего россиянина лет 6-7 назад для меня было открытием, что существует российское вино. Зачаровали слова «Красностоп золотовский» - как-то услышал их по радио. Я этот «Красностоп золотовский» долго на языке катал, не мог запомнить.

Тогда же мне как издателю пришла идея потестить, что же за платформа такая Telegram-канал, можно ли сделать из него полноценное медиа. Сошлись две темы – так появился канал про вино. Сверхидея была – поддержать российских виноделов, у которых не было никаких практически возможностей для продвижения. И все равно года три это было хобби, занятие помимо основной работы. Но очень системное. Каждый день выходила публикация. Недавно посчитал – вышло восемь тысяч постов за пять лет, примерно четыре поста в день! Около 12 миллионов знаков. Это все в одиночку и все в смартфоне. Так это увлечение примерно выглядит.

Когда случилась пандемия, было время подумать о выходе из привычной колеи. Известный винный эксперт Влада Лесниченко мне сказала между делом - слушай, у тебя такой крупный канал, а чего ты не собираешь аудиторию на дегустации? У меня и мыслей таких не было. Я же писатель, а не продюсер. Но дело пошло. Вокруг стало формироваться комьюнити, вроде бы само по себе. Провели первую дегустацию, пришло 12 человек. Потом еще через месяц 12 человек. Думаю, неужели мой канал может генерить такое бешеное количество людей – 12 человек в месяц? Потом было 20, потом было 35, потом несколько раз и по 75. В среднем сейчас приходит порядка 40 человек на каждую дегустацию, раз в неделю минимум. Всего же за пару лет прошло через наши встречи две-три тысячи человек. Само собой сложилось сообщество любителей отечественного. Есть какая-то в этом магия. Люди, приходящие на дегустации, делятся на три категории примерно в одинаковой пропорции. Часть – это ядро, постоянные участники, еще часть – те, кто был хотя бы один раз. И еще одна часть – новички. Все время кто-то рекрутируется, кто-то кого-то с собой приводит, это очень весело и обнадеживает.

Процентов на девяносто девять темы наших дегустаций - российское вино. И всегда ведет встречу винодел, владелец винодельни или топовый эксперт. Я стараюсь, чтобы все это происходило крайне демократично. Я же помню, как меня приглашали на дегустации, когда я стал проявлять интерес к российскому вину. Тогда такие журналисты были просто на вес золота, все медиа от виноделия шарахались, запуганные собственными же юристами. И тут я, жизнерадостный. И вот я прихожу на первую дегустацию, заглядываю внутрь помещения - там люди, у них строгие лица, каменные желваки, они жуют это вино, не улыбаются, говорят на каком-то странном языке. Язык такой, что рядом чувствуешь себя дураком. Если честно, я пару раз просто позорно сбегал. Я не понимал, о чем буду говорить с этими многоумными леди и джентльменами.

И сейчас, когда к нашему сообществу подтягиваются новые люди, я понимаю, что они точно так же заглядывают в эту дверь. Войти – не войти? Или пойти пиво пить – оно попроще? Вино сакрализовано исторически, начиная с первых религиозных ритуалов, с фараонов еще. И моя главная задача, чтоб человек перестал бояться вина. Потому что вино не надо сакрализовать. Это просто продукт. И отражение фантастически красивого мира при этом.

Комьюнити состоит из самых разных людей. Очень много айтишников. Возможно, дело в их некоторой интровертности.

- Они же аналитики!

- Да, все верно. Финансистов много. Они входят во вкус и пытаются аналитически разбирать вина, кстати, довольно успешно. Очень многие люди, которые приходят на дегустации регулярно, начинают разбираться на уровне профессионального сомелье. Но сомелье – они же тоже не боги. Это люди, которые в той или иной степени обучены. Кто-то более талантлив, кто-то менее. Чаще всего они отражение тех преподавателей, у которых учились. Почему российское вино долго не могло войти в рестораны? Много есть причин, одна из них – сомелье боялись. Они не понимали, это хорошо или плохо. Их не научили самостоятельно разбираться, а про российское вино почти нигде не читали лекций. И сомелье отлично разбирался в Бордо и Бургундии, но не слышал никогда о Долине Дона.

- Сейчас по-другому?

- Да. Здесь сказывается еще и давление общественности. Люди приходят и задают вопрос: а есть у вас российское? Если десять человек зашли, сказали, а почему российского нет, вы что, не в мейстриме, то оно начинает появляться.

С другой стороны, современному виноделию у нас в стране лет двадцать. Мы же знаем, что инерция массового сознания очень высока: уже что-то случилось, а в обществе по-прежнему нет понимания, как к этому относиться. С вином эта история произошла. Оно уже золотые медали и платиновые привозило из-за рубежа, а общество еще не готово было воспринимать эту информацию.

- А что ты посоветуешь тем, кто пока не стал ценителем, но уже интересно?

- Мне кажется, лучше сходить на дегустацию и попробовать. С самых дорогих вин нет смысла начинать. Это не так, как с одеждой или с машинами. Дорогое вино можно сходу не понять. Ты придешь, заплатишь огромные деньги, и это будет очень сложное вино. Если ты с него начнешь, оно тебя отвратит навсегда, потому что его ты не понял: за что тут платить? Должна быть натренированность рецепторов. Очень здорово съездить на винодельню. Можно индустриальную. Можно на небольшую семейную. Это разные миры, но с чего-то начать нужно.

- А в какой из наших винных регионов лучше съездить - Краснодарский край, Ростовскую область, Дагестан, Крым, Ставрополье, Нижнюю Волгу?

- Севастополь сейчас очень интересно развивается. Имеет значение плотность расположения проектов. Допустим, ты прочесал полторы-две тысячи километров в винодельческий регион. Вряд ли ты сделал это из-за одной винодельни, пусть и самой культовой. Хочется побывать на нескольких, сравнить. Проблема Ростовской области в смысле энотуризма, например, – очень большие расстояния между винодельнями. А в относительно небольшом Севастополе - порядка 35 проектов. И под Новороссийском плотность виноделен очень высокая. Там есть винодельня, где можно арендовать велосипед и поездить по окрестным хозяйствам. Их там шесть или восемь. Плотность практически европейская. Там вино попробовал, здесь полюбовался практически тосканскими пейзажами, а тут еще и пообедал. И это позволяет за короткое время буквально впитать своими рецептами миллион разных впечатлений. Влюбиться в вино и стать частичкой нашего большого уже комьюнити.

В него невозможно не влюбиться. Я могу десятки историй рассказать, когда люди большого бизнеса, миллиардеры, начинали с холодным носом заниматься этим как предпринимательством. Но по пути неизменно влюблялись. Но это тема другого увлекательного разговора.