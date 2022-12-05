Вступили в силу эмбарго и потолок цен на российскую нефть: Кто выиграет, кто проиграет и что теперь будет делать Россия

От введения потолка цен на российскую нефть больше всего пострадает Евросоюз. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Революция на нефтяном рынке, о которой так долго говорили экономисты, свершилась. В понедельник, 5 декабря 2022 года, вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Это означает, что:

- Евросоюз прекращает покупки российской нефти, перевозимой по морю.

- В порядке исключения Болгария будет российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года.

- Под санкции не попали поставки по трубопроводу «Дружба». По нему нефть идет в Германию, Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию.

Также с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть. Под соглашением подписались страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и Евросоюз. Потолок установили на уровне $60 за баррель. Это означает, что компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать «черное золото» из РФ по цене выше $60 за баррель.

- Перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше лимита (даже в третьи страны).

- Проводить техобслуживание танкеров, а также страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

В теории, «третьим странам» - Индии, Китаю, Турции, Малайзии и т. д. - никто не запрещает покупать нефть из России и дороже $60. Но одна из главных проблем - страхование. Никто не пустит к себе танкер без страховки, желательно оформленной в компании с мировым именем. А главные страховщики заседают как раз в Великобритании и других развитых странах.

При этом потолок может корректироваться. Первый пересмотр запланирован на середину января. Лимит могут как поднять, так и снизить. Но цена на российскую нефть должна оставаться как минимум на 5% ниже рыночной.

Зачем все это нужно?

Цель ограничений – снизить доходы российского бюджета, чтобы нашей стране было сложнее финансировать специальную военную операцию. Для сведения: в прошлом году Россия заработала на экспорте $493,3 млрд, из них на нефти - $110 млрд. Россия – второй после Саудовской Аравии экспортер нефти на мировой рынок, на долю нашей страны приходится 11% поставок.

И как, поможет?

Цена нефти на мировых рынках в последнее время скачет от $85 до $95 за баррель. Однако российские компании практически весь год торгуют «черным золотом» со скидкой. И что интересно, с учетом дисконта она сейчас стоит примерно на уровне нынешнего потолка: в среднем $65 за баррель, а некоторые партии (по данным Bloomberg) продаются и вообще за $50. Стоимость добычи российской нефти вообще-то в районе $20 за баррель. Так что лишить Россию главной статьи экспортных доходов явно не получится. Но немного снизить поступления в бюджет РФ, может, и удастся.

Многие эксперты рассматривают такую цену как своеобразный реверанс со стороны Запада. Мол, мы ограничения вводим (ну не можем мы в нынешней ситуации без антироссийских санкций), но ваши интересы тоже учитываем. Если же совсем убрать российскую нефть с мирового рынка, то цены на биржах резко взлетят. Следом подорожает топливо, а за ним – вообще все. Этого сейчас уж точно никто из политиков не хочет.

Как ответит Россия?

Позиция Москвы известна давно: поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к таким ограничениям, не будем. Об этом предупреждал и президент Владимир Путин, и вице-премьер Александр Новак.

То есть G7, ЕС и Австралия останутся без российской нефти, которая поставляется по морю. Остальные страны могут и дальше ее покупать – если, конечно, не присоединятся к «братству потолка».

Кто выиграет от лимита?

- «Дружественные страны» - крупные покупатели нашей нефти. Если российские компании перестанут поставлять нефть в Европу, они захотят увеличить экспорт (причем с дисконтом) в Индию, Китай, Турцию и т. д.

- Страны Персидского залива. После введения потолка и эмбарго нефть на мировых рынках должна подорожать. Что очень выгодно для Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и прочих крупных экспортеров нефти.

- США. Это самый крупный производитель нефти в мире. Штатам будет выгода и от высоких цен, и от ухода России с европейского рынка.

Кто проиграет

Сильнее всего эмбарго на российскую нефть бьет по Европе. Во-первых, нефтеперерабатывающие заводы Старого Света ориентированы на российскую нефть. Кроме того, без нефти из РФ и так дорогая энергия в Европе еще сильнее взлетит в цене. Это может серьезно подкосить экономику Старого Света.