9 декабря в Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

Бизнес-конференция «День Бренда» посвящена актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. 9 декабря мероприятие соберет на одной площадке лидеров рынка, чтобы обсудить ключевые итоги уходящего года

«День Бренда» является важным ежегодным событием для специалистов индустрии рекламы и маркетинга, организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

«Прошедший год можно в полной мере назвать предопределяющим для всего бизнеса в России. Фундаментальные сдвиги произошли и в маркетинговой отрасли. Заложенные в 2022 году парадигмы и правила станут основной для коммуникационных стратегий российских компаний на много лет вперед. Определить эти правила можно только совместными усилиями всей индустрии. Именно поэтому я считаю проведение “Дня Бренда” сегодня особенно важным. Это возможность поставить знак равенства в конце формулы всех произошедших в этому году изменений и вместе найти решение, которое приведет бизнес к достойному будущему», – заявил Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».

Ключевая тема «Дня Бренда» — «Итоги года — 2022: новые смыслы индустрии рекламы». Рынок маркетинга и рекламы в России претерпел фундаментальные изменения. На конференции эксперты проведут анализ произошедших событий, наметят основные векторы для развития отрасли в будущем и ответят на важные вопросы отрасли.

Ключевые темы:

- Как и благодаря чему индустрия рекламы смогла в кратчайшие сроки перезапустить все бизнес-процессы.

- Чем индустрия маркетинга будет жить в следующем году.

- Как быстро теряют свою долю рынка те, кто сегодня молчит.

- Как строить бренд-стратегии в условиях неопределенности, развивать короткие и длинные бренды.

- Как наружная реклама восстанавливается после пандемии, справляется ли сегмент с текущими вызовами.

- Какие факторы успеха регионального рекламного рынка можно назвать ключевыми?

- Где индустрия будет искать точки адаптации и роста дизайна digital-будущего.

- Чего ожидают девелоперы от агентского сервиса, медиаканалов и технологических платформ.

- О чем думают сегодня директора по закупкам на стороне клиента.

- Как digital-специалисты в e-commerce и ретейле могут сократить дистанцию между продуктом и кошельком потребителя.

- Какие инсайты и тренды станут путеводной нитью в неизведанном будущем.

«День Бренда» пройдет 9 декабря на территории «Цифрового делового пространства» по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47. Форма для подачи заявки на регистрацию доступна на официальном сайте «Дня Бренда».