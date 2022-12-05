Опубликованы итоги голосования врачебного сообщества Russian Pharma Awards 2022

Церемония награждения стала настоящей площадкой нетворкинга и открытого диалога врачебного и фармацевтического сообществ

В Москве состоялась 11-я церемония награждения премии Russian Pharma Awards. По итогам масштабного голосования российских практикующих врачей были определены победители в 28 номинациях. Мария Белоголовцева, старший продакт-менеджер компании Teva: “Мнение врачебного сообщества для нас не только важно, но и первостепенно. Врачи – наши самые главные и близкие специалисты, и это здорово – быть на одной волне с нашей главной целевой аудиторией!”

Церемония награждения стала настоящей площадкой нетворкинга и открытого диалога врачебного и фармацевтического сообществ, ведь победители получили заветные награды из первых рук вручантов премии – врачей. Премия проводится с 2012 года. В голосовании принимают участие практикующие врачи, участники закрытого профессионального сообщества “Доктор на работе”. К голосованию приглашается более 430 000 врачей.

Актуальность социальных инициатив переоценить сложно, поэтому в перечень номинаций, как и год назад, вошли: «Информационно-просветительский проект» и «Социальный/благотворительный проект». Любая фармацевтическая компания имела возможность рассказать о своем недавно реализованном или проводимом в настоящее время проекте врачебному сообществу. Мнением о важности социальных инициатив поделился Евгений Крошка, партнер пациентского пути компании Roche: “Приоритет для Roche – это устойчивость системы здравоохранения. Мы стремимся реализовывать проекты, помогающие улучшать доступ к инновационной терапии для пациентов, сокращать время на постановку верного диагноза, повышать качество жизни при хронических заболеваниях. Для фармацевтической отрасли социальные инициативы, курс на пациентоцентричность – зоны естественного интереса. Это область, где наша деятельность приносит максимальный эффект для общества”.

Список победителей премии Russian Pharma Awards 2022 можно посмотреть на сайте https://awards.doktornarabote.ru/winners2022