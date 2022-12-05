ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис с проверенными фондами и подпиской на пожертвования

Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи

Социальная сеть анонсировала запуск сервиса «Добрые дела» для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: «Подари жизнь», «Ночлежка», «WWF России» и другие благотворительные организации. Подать заявку на участие в программе может любой фонд, осуществляющий деятельность на территории России.

Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. А информацией о внесённом пожертвовании можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без широкой огласки: если не хочется демонстрировать благотворительную деятельность публично, достаточно поставить соответствующую галочку.

Одна из важных функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Например, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание. Чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, анонсом можно поделиться в профиле или историях.

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

Екатерина Кочнева, руководитель благотворительных проектов ВКонтакте:

«Одна из важнейших целей нашей команды — создание удобных инструментов для развития некоммерческого сектора на платформе. Нам важно рассказывать о благотворительности открыто, прививать пользователям культуру добрых дел, предлагая им для этого честные условия. Приложение „Добрые дела“ как раз об этом — оно объединяет фонды и многомиллионную аудиторию ВКонтакте. Пользователи могут быть уверены, что их средства попадут в проверенные организации и будут потрачены с максимальной пользой. Кстати, у сотрудников ВКонтакте есть добрая традиция: устраивать благотворительные сборы на свои дни рождения. Мы верим, что это помогает привлекать ещё больше неравнодушных людей к совершению добрых дел. А теперь открывать сборы под события сможет каждый пользователь ВКонтакте в „Добрых делах“».

В октябре ВКонтакте провела масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения», приуроченную к 16-летию социальной сети. Тогда пользователи смогли не только принять участие в увлекательных активностях, но и объединиться для помощи подопечным фонда «Лучшие друзья». Все собранные средства были направлены на помощь людям с особенностями развития и интеллекта.