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Умные вещи5 декабря 2022 9:19

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис с проверенными фондами и подпиской на пожертвования

Поддержать фонд можно и инициировав собственный сбор пожертвований — в честь дня рождения или другого значимого события — это поможет привлечь ещё больше неравнодушных людей к совершению добрых дел
Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи

Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи

Социальная сеть анонсировала запуск сервиса «Добрые дела» для сбора пожертвований в проверенные фонды. Среди них: «Подари жизнь», «Ночлежка», «WWF России» и другие благотворительные организации. Подать заявку на участие в программе может любой фонд, осуществляющий деятельность на территории России.

Помимо разовых пожертвований, пользователи могут подписаться на регулярные платежи. А информацией о внесённом пожертвовании можно делиться с друзьями и подписчиками на стене и в историях. Помогать фондам можно и без широкой огласки: если не хочется демонстрировать благотворительную деятельность публично, достаточно поставить соответствующую галочку.

Одна из важных функций сервиса — возможность организовать сбор средств для фонда под конкретную дату. Например, в честь своего дня рождения пользователь может запустить праздничный сбор и предложить друзьям сделать пожертвование в качестве подарка. Для этого нужно выбрать фонд, указать сумму и период, прикрепить фото и описание. Чтобы как можно больше людей узнали о благотворительной акции, анонсом можно поделиться в профиле или историях.

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

ВКонтакте запустила собственный благотворительный сервис

Екатерина Кочнева, руководитель благотворительных проектов ВКонтакте:

«Одна из важнейших целей нашей команды — создание удобных инструментов для развития некоммерческого сектора на платформе. Нам важно рассказывать о благотворительности открыто, прививать пользователям культуру добрых дел, предлагая им для этого честные условия. Приложение „Добрые дела“ как раз об этом — оно объединяет фонды и многомиллионную аудиторию ВКонтакте. Пользователи могут быть уверены, что их средства попадут в проверенные организации и будут потрачены с максимальной пользой. Кстати, у сотрудников ВКонтакте есть добрая традиция: устраивать благотворительные сборы на свои дни рождения. Мы верим, что это помогает привлекать ещё больше неравнодушных людей к совершению добрых дел. А теперь открывать сборы под события сможет каждый пользователь ВКонтакте в „Добрых делах“».

В октябре ВКонтакте провела масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения», приуроченную к 16-летию социальной сети. Тогда пользователи смогли не только принять участие в увлекательных активностях, но и объединиться для помощи подопечным фонда «Лучшие друзья». Все собранные средства были направлены на помощь людям с особенностями развития и интеллекта.

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