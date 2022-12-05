Григорий Лепс после нашумевшего побоища на связь пока не выходит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драка с участием Григория Лепса и его охранников в Санкт-Петербурге, в ходе которой оппоненту певца сломали нос, чревата для артиста не только осуждением публики. Теперь певец может стать фигурантом уголовного дела.

Что может грозить Григорию Лепсу после драки в Петербурге

- Исходя из кадров, на которых Лепс наносит удары своему оппоненту, правоохранительные органы могут квалифицировать это как уголовное преступление - ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", - прокомментировал инцидент звездный адвокат Андрей Алёшкин. - Эта статья предусматривает санкции в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы. Максимальное наказание - арест до четырех месяцев.

Но и это еще не всё. Правоохранители, по мнению адвоката, могут вменить Григорию Лепсу еще одну статью уголовного кодекса.

Адвокат Андрей Алёшкин.

- А именно, ст. 213 УК РФ "Хулиганство". За хулиганство с применением насилия наказание уже серьёзнее: штраф до 500 тысяч, а за решеткой можно оказаться и на пять лет, - отметил защитник. - Если же следствие решит, что артист действовал сообща со своими охранниками, ему грозят еще более серьезные санкции: срок за групповое преступление составляет до семи лет.

Между тем, сам Григорий Лепс после нашумевшего побоища на связь пока не выходит, никаких объяснений не дает. Очевидцы потасовки настаивают, что пострадавший мужчина был пьян и сам нарывался на драку, требуя от артиста совместное селфи.

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