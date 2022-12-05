Новогодняя акция. В билайне появились смартфоны с выгодными комплектами

Подготовка к новогодним праздникам уже в разгаре. Многие начали присматривать и покупать подарки. Если планируете выбрать себе или близкими смартфон, то в билайне удастся сэкономить. Оператор запустил акцию «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром», в которой участвуют смартфоны Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo.

Приобретая телефон вместе с аксессуаром и подключаясь к одному из тарифных планов, вы можете сэкономить до 5 тысяч рублей. Точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В специальном предложении участвуют более 20 моделей телефонов. Запросто можно будет подобрать нужную комплектацию!

Один из популярных смартфонов – Tecno Pova 4 Pro с 256 Гб. В нем яркий 6.7 дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Оптимальные размеры и улучшенное качество изображения отлично подходят для комфортного просмотра видео и фильмов в высоком разрешении, а также дают возможность оценить продвинутую графику в современных мобильных играх. В этой модели установлен мощный процессор Helio G99, а объем оперативной памяти можно увеличить с помощью виртуальной памяти до +5 ГБ. Это позволяет выполнять несколько задач одновременно, приложения работают плавно и без зависаний. Еще одно преимущество – емкая батарея на 6000 мАч, с которой вы всегда будете на связи.

Сроки проведения акции – с 1 декабря по 11 января. Приобрести смартфон можно в салоне связи, а также в интернет-магазине.

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