За сутки в Краматорске и Диброво поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, в небе Донецкой Народной Республикой сбиты два самолета и два вертолета ВВС Украины
На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении разбита ротная тактическая группа ВСУ в районе населенного пункта Табаевка (Харьковская область), которая потеряла 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении - 60 человек, на Донецком - более 70-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - до 30.
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Райгородок уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В боях ВСУ сожгли десятки своих танков, бронемашин и автомобилей.
Тем временем, подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: двум реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», десяти беспилотниками, 7 пунктам управления ВСУ, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области, радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300, двум пунктам временной дислокации иностранных наемников в Краматорске и Диброво, 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах.
С противовоздушной обороной у ВСУ стало уже так плохо, что им пришлось задействовать из резерва авиацию. В итоге, истребители ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбили в воздухе самолет Су-25 ВВС Украины, в районе Зверево Донецкой Народной Республики украинский МиГ-29, а у Марьинки два вертолета Ми-8 ВВС Украины.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
339 - самолетов
180 - вертолетов
2628 - беспилотных летательных аппаратов
391 - зенитный ракетный комплекс
6996 - танков и других боевых бронированных машин
910 - боевых машин реактивных систем залпового огня
3657 - орудий полевой артиллерии и минометов
7477 - единиц специальной военной автомобильной техники