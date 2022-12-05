Минобороны развило успешное наступление на Донецком направлении

За сутки в Краматорске и Диброво поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, в небе Донецкой Народной Республикой сбиты два самолета и два вертолета ВВС Украины

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении разбита ротная тактическая группа ВСУ в районе населенного пункта Табаевка (Харьковская область), которая потеряла 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении - 60 человек, на Донецком - более 70-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком - до 30.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Райгородок уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В боях ВСУ сожгли десятки своих танков, бронемашин и автомобилей.

Тем временем, подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: двум реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», десяти беспилотниками, 7 пунктам управления ВСУ, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области, радиолокационной станции украинского зенитного ракетного комплекса С-300, двум пунктам временной дислокации иностранных наемников в Краматорске и Диброво, 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах.

С противовоздушной обороной у ВСУ стало уже так плохо, что им пришлось задействовать из резерва авиацию. В итоге, истребители ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбили в воздухе самолет Су-25 ВВС Украины, в районе Зверево Донецкой Народной Республики украинский МиГ-29, а у Марьинки два вертолета Ми-8 ВВС Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

339 - самолетов

180 - вертолетов

2628 - беспилотных летательных аппаратов

391 - зенитный ракетный комплекс

6996 - танков и других боевых бронированных машин

910 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3657 - орудий полевой артиллерии и минометов

7477 - единиц специальной военной автомобильной техники