Данко заступился за Лепса после драки в Санкт-Петербурге: "Красавчик! Древний, а как кулаками машет"

Коллега уверен, что Григорий Лепс повел себя как "настоящий мужик" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашумевшая драка Григория Лепса с посетителем питерского бара расколола коллег и поклонников на два лагеря. Одни уверены, что за пьяную выходку артиста надо лишать званий и эфиров. А вот певец Данко считает, что ничего постыдного в этом происшествии нет.

- Смотрите, какой живчик! - восхитился Данко в разговоре с KP.RU, посмотрев видео драки. - Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол.

- А то, что Лепс - Народный артист, вас не смущает?

- А с чего он народный-то, я не понимаю? Бузова, наверное, скоро тоже народной станет... Я понимаю, Майя Плисецкая или Тамара Синявская - Народные артистки. Раневская, опять же. В прошлом эти звания реально чего-то стоили. А сейчас это какая-то бутафорская история. Поэтому для меня "народность" - не аргумент в данном случае. Артист - тоже человек, обычный дядька. Может, его спровоцировали, вывели из себя - что теперь, молчать что ли? Как по мне, Лепс проявил себя как настоящий мужик.

- А не должен ли Лепс теперь извиниться перед поклонниками?

- Да никому он ничего не должен. А то, что люди ходят на его концерты - сам попался, сам дурак. Никто же не заставляет ходить на Лепса. Скорее, это зрители ему обязаны за то, что он поет свои песни. На месте Лепса я бы не прятался сейчас, сказал бы: "Да, вот так случилось". Это же не Киркоров, который девушек бьет. Тут парень - здоровенный лоб, больше певца в два раза, молодой. А Лепс - древний старик, и вот так бегать - просто красавчик. В шоу-бизнесе есть деятели, которые ходят с охраной по пять человек и командуют, кого им отметелить. А этот сам рвался, за спинами охранников не прятался.

Напомним, в ночь на 3 декабря Григорий Лепс после неудачного концерта в Санкт-Петербурге, где ему не хватило голоса вытянуть ноты, отправился отдохнуть в местный бар и что-то не поделил с одним из посетителей. По версии пострадавшего, артист требовал играть с ним в нарды на сумму в 10 тысяч долларов, а когда у партнера таких денег не оказалось, предложил выйти на улицу "поговорить". В результате парня избил не только Лепс, но и его охранники. Пострадавший уже написал заявление в полицию.