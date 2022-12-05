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5 декабря 2022 10:23

Данко заступился за Лепса после драки в Санкт-Петербурге: "Красавчик! Древний, а как кулаками машет"

Коллега уверен, что Григорий Лепс повел себя как "настоящий мужик"
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Коллега уверен, что Григорий Лепс повел себя как "настоящий мужик"

Коллега уверен, что Григорий Лепс повел себя как "настоящий мужик"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нашумевшая драка Григория Лепса с посетителем питерского бара расколола коллег и поклонников на два лагеря. Одни уверены, что за пьяную выходку артиста надо лишать званий и эфиров. А вот певец Данко считает, что ничего постыдного в этом происшествии нет.

- Смотрите, какой живчик! - восхитился Данко в разговоре с KP.RU, посмотрев видео драки. - Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол.

- А то, что Лепс - Народный артист, вас не смущает?

- А с чего он народный-то, я не понимаю? Бузова, наверное, скоро тоже народной станет... Я понимаю, Майя Плисецкая или Тамара Синявская - Народные артистки. Раневская, опять же. В прошлом эти звания реально чего-то стоили. А сейчас это какая-то бутафорская история. Поэтому для меня "народность" - не аргумент в данном случае. Артист - тоже человек, обычный дядька. Может, его спровоцировали, вывели из себя - что теперь, молчать что ли? Как по мне, Лепс проявил себя как настоящий мужик.

- А не должен ли Лепс теперь извиниться перед поклонниками?

- Да никому он ничего не должен. А то, что люди ходят на его концерты - сам попался, сам дурак. Никто же не заставляет ходить на Лепса. Скорее, это зрители ему обязаны за то, что он поет свои песни. На месте Лепса я бы не прятался сейчас, сказал бы: "Да, вот так случилось". Это же не Киркоров, который девушек бьет. Тут парень - здоровенный лоб, больше певца в два раза, молодой. А Лепс - древний старик, и вот так бегать - просто красавчик. В шоу-бизнесе есть деятели, которые ходят с охраной по пять человек и командуют, кого им отметелить. А этот сам рвался, за спинами охранников не прятался.

Напомним, в ночь на 3 декабря Григорий Лепс после неудачного концерта в Санкт-Петербурге, где ему не хватило голоса вытянуть ноты, отправился отдохнуть в местный бар и что-то не поделил с одним из посетителей. По версии пострадавшего, артист требовал играть с ним в нарды на сумму в 10 тысяч долларов, а когда у партнера таких денег не оказалось, предложил выйти на улицу "поговорить". В результате парня избил не только Лепс, но и его охранники. Пострадавший уже написал заявление в полицию.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалГригорий Лепс: досье KP.RU