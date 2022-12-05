Санкции помогли российским ученым выйти на новый уровень

Фото фонда Росконгресс

В Сочи завершился второй конгресс молодых ученых. Он проходил в Парке науки и искусства «Сириус» с 1 до 3 декабря. На конгресс съехались ученые из разных городов России и представители 40 стран.

В день закрытия приехали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Чиновники отметили то, что площадка в Сириусе позволила молодым ученым найти единомышленников. Некоторые изобретатели смогли даже скооперироваться в тех областях, которые больше всего нужны для России. Например, создание новых препаратов, развитие биологических направлений и научное приборостроение.

- Второй Конгресс молодых ученых задает очень высокую планку. Любой, кто пройдет по экспозиции, убедится, что там совершенно реальные, практичные и работающие на технологический суверенитет страны проекты, которые делают молодые ребята, - отметил Дмитрий Чернышенко.

Чиновник заявил, что некоторые проекты, которые были представлены на конгрессе, были одобрены Президентом России. Владимир Путин поручил масштабировать детские научные площадки, которые позволяют детям изучать основы физических законов и ставить опыты в игровой атмосфере.

Правительство России планирует создать музей науки. Там можно будет объединить игровые моменты с познавательными и просветительскими темами. Идея создать такое пространство появилось после второго конгресса молодых ученых.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что в 2023 году начнут реализовывать планы в интересах достижения технологического суверенитета страны.

- Необходимо оказать поддержку министерству обороны, нашим силовым ведомствам по обеспечению задач специальной военной операции, - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Чиновники ответили на вопросы, касающиеся международного сотрудничества. Ученые обеспокоены тем, что поставки микроэлектроники ограничены.

- Когда мы говорили о том, что не прекратится научное сотрудничество, мы говорили в первую очередь о том, что ученые с учеными будут продолжать общаться и связи не будут разорваны. Что касается неких экономических проблем – конечно они есть и будут, именно это, с одной стороны, создает проблему, а с другой стороны создает очень мощный стимул для того, чтобы опирались на свои силы. Мы должны развиваться самостоятельно, - заявил Андрей Фурсенко.

Фурсенко также отметил, что все санкции заканчиваются в тот момент, когда оказывается, что они не влияют на дальнейшее развитие страны. Более того санкции помогли решить многие проблемы и продвинуться самостоятельно дальше в сельском хозяйстве.

- В части приборостроения для того, чтобы стать самостоятельными в этом году запустили новый федеральный проект, посвященный разработке приборов гражданского назначения. Четыре ведущих российских университета уже активно участвуют в разработке первых 15 проектов, - заключил Валерий Фальков.