Космонавты пожелали молодым ученым ставить перед собой сверхзадачи

Фото фонда Росконгресс

3 декабря в рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых состоялась встреча участников Конгресса с членами Отряда космонавтов Роскосмоса - «Будь первым! Героями не рождаются». В мероприятии приняли участие Сергей Корсаков, космонавт-испытатель отряда Роскосмоса, участник экспедиции МКС 66/67, Денис Матвеев космонавт-испытатель отряда Роскосмоса, участник экспедиции МКС 66/67, Антон Шкаплеров, летчик-космонавт, Герой России, экипаж 68-й длительной экспедиции на МКС. Модератором интерактивной встречи был Андрей Воронин, директор Центра стратегических инициатив Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

В начале встречи космонавты единогласно подтвердили, что наша планета Земля невероятная. «Самое главное — меняется твое мировоззрение, когда ты видишь Землю со стороны. Какая прекрасная планета, понимаешь, какая она хрупкая», — признался Антон Шкаплеров.

Интерактивная встреча затронула буквально весь спектр вопросов: о том, как готовится к полету экипаж, какие существуют традиции и ритуалы, какие главные страхи у космонавтов, с какими бытовым трудностями сталкиваются на борту МКС, а также космонавты рассказали о грядущей премьере фильма «Вызов».

Отвечая на вопросы, Антон Шкаплеров сказал, что больше всего космонавты боятся, что не смогут полететь в космос. А вот летать в космос, подчеркнул он, его коллеги не боятся. «Мне кажется, самый главный страх у космонавтов это не полететь в космос, а самое страшное хотя бы один раз не полететь», - сказал Антон Шкаплеров и добавил, что из более 200 человек, которые было подготовлены к полёту за 60 лет в России и СССР, побывать в космосе смогли чуть более половины. «Работа сложная, опасная, но при этом очень интересная», добавил космонавт.

В середине встречи к участникам дискуссии присоединился экипаж 68-й длительной экспедиции на МКС. Ставить перед собой грандиозные задачи и получать удовольствие от их выполнения, пожелали космонавты Госкорпорации «Роскосмос» с борта Международной космической станции. «Всем ребятам, молодым ученым, желаю ставить перед собой сверхзадачи, идти планомерно, удивляться, получать удовольствие от выполненных задач, верить в светлое будущее и ставить перед собой еще более грандиозные задачи», — сказал космонавт Дмитрий Петелин во время сеанса связи с орбиты.

Космонавт Анна Кикина отметила, что на конгрессе собрались единомышленники, у которых замечательная возможность поделиться не только своими познаниями, но и духом

«Мы желаем, чтобы то дело, которым занимаетесь, вдохновляло вас постоянно и придавало вкус к жизни, получайте удовольствие от того, что делаете, и обязательно будет результат», — добавила Анна Кикина.

Экипаж 68-й длительной экспедиции на МКС также ответил на вопросы молодых ученых о том, чего больше всего не хватает в космосе. «Основное ощущение, что близкие с тобой сейчас на отдалении, накладывает свой отпечаток. Достаточно сложно здесь привыкнуть к тому, что вещи всегда живут своей жизнью, и необходимо в отличие от земной жизни очень сильно за ними следить, потому что иначе все предметы, которые находятся на станции, будут летать в беспорядке», — рассказал космонавт Сергей Прокопьев.

А Дмитрий Петелин признался, что ему не хватает простых земных вещей, к примеру, теплой ванны и утреннего душа.

Побывавший на МКС четыре раза Антон Шкаплеров подчеркнул, что станция особенно сейчас является примером того, как люди из разных стран и с разными вероисповеданиями работают вместе, и что проводимые на МКС эксперименты являются достоянием всего человечества.

А Сергей Корсаков удивился чувству, что невесомость для человеческого организма не является негативным фактором. «Такое ощущение, что организм человека больше приспособлен для такой среды, чем для проживания на Земле. Полгода, проведенные в этой необычной среде, были настоящим отпуском для всего организма», — пояснил Сергей Корсаков.

Космонавты отметили, что отправляются на станцию подготовленными профессионалами, и у них нет времени для паники. «Главный фактор стресса - срок ожидания, а когда садишься в ракету уже все проходит. Но подготовка включается в себя ряд тренировок и испытания, которые подготовляют не только к тому, чтобы пережить стрессовую ситуацию, но и быть в ней максимально работоспособным. У нас это в основном парашютные прыжки, они очень помогают. Возможно, молодым учёным такой совет подойдёт», - сказал Сергей Корсаков.

В конце встречи космонавты выбрали лучшие вопросы от молодых ученых и вручили им памятные подарки.

II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» и является одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В программе – десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.

С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте.