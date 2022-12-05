6 декабря пройдет онлайн-конференция на тему: «Просто, полезно, доступно: правильное питание для здоровья и благополучия россиян»

Тема правильного, сбалансированного питания становится актуальнее с каждым годом. Участники конференции осветят основные тренды оздоровления питания россиян и роль просветительской работы в формировании правильных пищевых привычек.

Вот что обсудят спикеры:

– Итоги масштабного социологического исследования, инициированного Роспотребнадзором: насколько гражданам РФ доступны продукты для правильного, здорового питания;

– Проекты и программы, которые Роспотребнадзор реализует в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» и их результаты;

– Как меняется отношение россиян к здоровому образу жизни;

– Безопасность продуктов питания: стали ли жители нашей страны внимательнее читать этикетки и тщательнее выбирать пищевую продукцию?

– Как доступность продуктовой корзины и бесплатное горячее питание школьников способствуют формированию у россиян разных возрастов осознанного отношения к своему весу и борьбе с ожирением.

Участниками конференции станут:

– Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»;

– Александр Энберт, фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Корее в командных соревнованиях, победитель шоу «Ледниковый период» на Первом канале;

- Павел Окороков, эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России;

– Ксения Пайзанская, директор департамента «Ромир Панель»;

– Аннета Орлова, психолог, руководитель центра психологии «Новый горизонт», радиоведущая.

Прямая трансляция мероприятия пройдет в официальных аккаунтах медиагруппы «Комсомольская правда» и проекта «Здоровое питание»

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