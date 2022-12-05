Четверо молодых ученых стали лауреатами премии Президента России

Фото фонда Росконгресс

В заключительный день Конгресса молодых ученых состоялась торжественная церемония вручения премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

Премия присуждается молодым ученым ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

На церемонии награждения помощник Президента России Андрей Фурсенко отметил, что все лауреаты показали высочайшие результаты в самых разных областях знаний и дал высокую оценку уровню работ, которые представили молодые ученые.

Премий главы государства в области науки и инноваций за 2021 год были удостоены:

- Александра Дубровина, представляющая Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН. Премия присуждена за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений;

- Арсений Кубряков (Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН») Премия присуждена за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем;

- Михаил Конюхов (Главный научный метрологический центр Министерства обороны России). Премия присуждена за разработку образца новой техники, обеспечивающего укрепление обороноспособности страны;

- Леонид Скрипников (Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»). Премия присуждена за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжёлых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.

С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте.