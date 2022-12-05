Вопросы в "Казачьем диктанте" 2022 года будут посвящены героям спецоперации

Лучшей подругой современного казака в степи стала давно не острая шашка, а знания. И они касаются самых разных сторон военного дела. Овладеть ими поможет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2022». Фото: Shutterstock

Лучшей подругой современного казака в степи стала давно не острая шашка, а знания. И они касаются самых разных сторон военного дела. Овладеть ими поможет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2022».

– Сегодня, когда против России пошли все страны НАТО и на фронтах СВО решается судьба нашей страны, не менее важно, что эта патриотическая акция объединила всех тех, кому не безразличны судьба казачества, а значит, и судьба России. Потому что казаки – неотъемлемая часть русского мира, надежная опора российской государственности! В 2022 году «Казачий диктант» мы посвящаем защитникам Отечества, участникам СВО. И ни на йоту не сомневаемся: в наступившем противостоянии Россия одержит победу! – обратился к казакам Всероссийский атаман Николай Долуда.

Для подготовки в онлайн диктанту еще есть немного времени. Испытать себя уже можно изучив Электронную библиотеку казачества на платформе Российской государственной библиотеки. Также некоторые ответы на вопросы вы можете найти в группе Союза казачьего молодежи под заголовком "А ты знал?».

Спектр вопросов будет достаточно разноплановый: касаются героического прошлого и настоящего казачества, казакам- защитникам Отечества, участникам СВО. Также будут вопросы, связанные с культурой и бытом казаков.

Российская государственная библиотека станет очной площадкой проведения "Казачьего диктанта - 2022"! Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, отправив заявку на электронную почту patriot-vsko@mail.ru.

В очно-заочном формате в течение часа свои знания истории, культуры и традиций российского казачества смогут проверить и пополнить, ответив на 20 вопросов, казаки и все жители России в возрасте от восьми лет.

Для онлайн участия в диктанте необходимо зайти в раздел официального сайта Всероссийского казачьего общества (ВсКО) «Казачий диктант», зарегистрироваться 8 декабря с 00.00 часов (закончится диктант 10 декабря 20.00 часов) по московскому времени и написать диктант.

Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все участники получат электронные сертификаты на указанную почту.