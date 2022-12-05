Подведены итоги II Конгресса молодых ученых

Фото фонда Росконгресс

С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» прошел II Конгресс молодых ученых, который стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс организован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

На крупнейшей научной площадке было представлено множество идей и проектов, которые уже меняют мир. Сотни перспективных разработок, у многих нет аналогов в мире, а некоторые сразу же ушли в поручения, в том числе президентские, профильным ведомствам, и будут работать в медицине, образовании, агропроме.

Ключевым мероприятием Конгресса стала встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с его участниками, на которой прошло обсуждение предложений по развитию науки и технологий, программы поддержки ученых, вопросов перехода к новому технологическому укладу и интеграции новых территорий в российскую научную семью.

«Сам конгресс, на мой взгляд, — очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые — вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь», — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, «молодые исследователи — это как раз те люди, на которых нужно возлагать надежды. Государство так и делает — возлагает надежды именно на вас и на таких, как вы», — отметил глава государства.

Президент также сказал: «Нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан на то, чтобы убедить все общество в том, что технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе».

Кроме того, в рамках встречи шла речь о необходимости подготовки кадров. Владимир Путин напомнил, что это должна быть «системная работа». Отдельной темой стало обсуждение проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Фото фонда Росконгресс

Помощник Президента Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Андрей Фурсенко отметил, что наука — это не обособленная отрасль, она не существует сама по себе, а встроена в общественные процессы и является инструментом для решения ключевых проблем. «Первая задача, и она прописана в статье научно-технологического развития, гласит: наука — это ответ на большие вызовы. Вторая касается организации научного процесса и концентрации на этом процессе, тогда как наука — тот инструмент, который должен обеспечивать конкретный результат. Подготовка кадров управленцев заключается в том, что они должны понимать и уметь организовывать процесс ради получения результата. Третья вещь — это важность в сегодняшней жизни командной работы. Поэтому мы должны готовить людей работать в команде».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко по итогам II Конгресса молодых ученых подчеркнул, что мероприятие задало очень высокую планку. «Но если говорить все-таки про Правительство, то основные задачи Президент поставил. Самое главное, созданные инструменты по его поручению —государственная программа научно-технологического развития объединила 34 разрозненные государственные программы, а также необходимые инструменты управления», — сказал он.

Советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков прокомментировал итоги мероприятия и отметил, что «Конгресс уже во второй раз доказал свою актуальность. Мероприятия такого масштаба, где происходит тесное взаимодействие общества, бизнеса, органов власти с наукой, позволяют сориентироваться в задачах развития науки, чтобы перейти к новому уровню технологического развития и достичь необходимого технического прорыва».

Участники Конгресса

Конгресс во второй раз объединил представителей академической среды, в первую очередь – молодых учёных, а также бизнеса, госкорпораций, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Мероприятие посетили порядка 4000 участников и представителей СМИ, в том числе более 1900 участников из высших учебных заведений (слушателей университетов, институтов, академий), более 500 человек — сотрудники научно-исследовательских институтов. География представительства участников впечатляющая: 84 региона Российской Федерации и 44 иностранных государства, таких как: Австрия, Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Египет, Сирия, Турция, Мьянма, Узбекистан, Франция и другие.

Как подчеркнул Андрей Фурсенко, «Конгресс в этом году стал международным, поскольку никто не заинтересован в разрыве связей между учеными. Сегодня здесь участвуют, по-моему, больше пары сотен иностранных ученых из разных стран, в том числе из Европы», — сказал он.

Возраст гостей Конгресса варьируется от 11 до 83 лет, при этом средний возраст - 29 лет. Количество ВУЗов, принявших участие в мероприятии, — около 400, из них порядка 10 учреждений — это иностранные высшие учебные заведения. Среди делегатов Конгресса более 1000 человек имеют ученую степень «кандидат наук»; около 50 человек – зарубежные степени или степень-PhD (доктор философии) и более 250 человек — степень доктора наук.

Деловая программа

Деловая программа Конгресса была насыщенной и разнообразной: 152 мероприятия за три дня. В обсуждении ключевых задач, которые стоят перед современной наукой, приняли участие более 770 спикеров, модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов, в числе которых ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти.

Программа Конгресса была посвящена актуальным вопросам и вектору развития науки на ближайшее десятилетие в России. Особое внимание в работе было уделено технологическому суверенитету, ключевым технологиям и популяризации науки: создание природоподобных технологий и инновационных лекарств XXI века, развитие биомедицины, иммунологии и генетики; разработка и внедрение беспилотных технологий, биотехнологий и нейротехнологий; развитие биоэкономики России; геномное редактирование растений; создание инфрастуктуры «мегасайенс» и спутниковых группировок с новыми возможностями.