С декабря 2022 года родовые сертификаты начали предоставляться в электронном виде

Родовой сертификат формируется при первичном обращении беременной женщины в медицинскую организацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нацпроект «Здравоохранение» способствует развитию детского здравоохранения: строятся новые поликлиники для маленьких пациентов, профильные специалисты проходят дополнительное обучение и повышают свою квалификацию, все больше документов для беременных выдается в электронном виде.

Так, например, уже с 1 декабря 2022 года родовые сертификаты выдаются в электронном виде. Родовой сертификат формируется при первичном обращении беременной женщины в медицинскую организацию. Документ выдается беременной женщине в женской консультации. Он имеет три талона: один полагается для проведения самой консультации за качественное ведение беременной, второй талон — роддому и третий талон — на профилактические осмотры ребенка.

В Самарской области в Женской консультации городской поликлиники № 15 за 2022 год выдали более 300 родовых сертификатов. Общее количество прикрепленного женского населения более 42 000 человек, в том числе 17 230 - женщины фертильного возраста.

В Нижнем Тагиле Свердловской области открылась обновленная детская поликлиника после завершения масштабного капитального ремонта по нацпроекту «Здравоохранение».

В отремонтированной поликлинике организована открытая регистратура, появилось картохранилище, электронное табло и инфоматы. Потоки пациентов разделили, организовали кабинет неотложной помощи — помещение для детей с симптомами вирусных заболеваний. Также в здании предусмотрен кабинет приёма маломобильных пациентов. Организованы кабинеты для забора капиллярной и венозной крови. Для детского транспорта смонтирована колясочная.

«Здоровье детей – один из ключевых приоритетов в нашей стране. Благодаря достижениям нацпроекта «Здравоохранение» за прошедшие два года открылись 9 обновленных детских больниц, к 2025 году будет построено и реконструировано еще 35 детских медучреждений. Кроме того, с начала реализации нацпроекта почти 40 тыс. специалистов прошли обучение в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах», - прокомментировала заместитель руководителя Дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.