"Господи, да что же это?!": Унижения в очереди в Мавзолей

По факту, работающий или школьник может прийти в мавзолей только в субботу и только с 10 до 13 Фото: Евгения ГУСЕВА

К дедушке Ленину мы с ребёнком собирались давно. В любой день это не сделаешь: по факту, работающий или школьник может прийти только в субботу и только с 10 до 13, поэтому мыли шею, читали на туристическом сайте правила, готовили перекус, чтобы слопать в ГУМе на лавочке бесплатно.

Знали, что стоять на морозе очередь, поэтому цветов в Некрополь у Кремлевской стены не взяли.

И все равно налетели столько раз, что вся морда в юшке и соплях.

Ну, то, что подбежали к центральному входу и были вынуждены возвращаться через всю площадь к Историческому музею, это ладно, память подвела: на старых фотках очередь у входа, и - парадокс - я помнила именно ее, а не хвост сбоку, в котором и сама когда-то мёрзла! Пррроклятые годы!

Выстояли, подходим, охранник:

- А я вас с сумкой не пущу.

Я, прочитавшая на сайте, что сумки сдают в камеру хранения:

- Да, конечно, забирайте.

- Камера хранения в Александровском саду, - и отворачивается.

- Извините, а где она там?

- Не знаю.

Я (делаю попытку отдать часть вещей ребёнку):

- А если мы сделаем так?

- Я вас с этой сумкой не пущу.

В слезах бежим в Александровский сад, чугунные ворота в него закрыты, внутри проходит какое-то мероприятие.

Открываю воротину (выхода нет, время поджимает), налетаю на охрану снова:

- Здесь мероприятие!

- Чувствительно рада за вас! Здесь где-то камера хранения!

- Выйдите, тогда мы скажем!

В итоге, сказали: надо идти аж за Манеж. Треш: почему не за 20 километров?

А как же люди с ограниченными возможностями, к которым мы в своей ортопедической обуви, в общем-то, относимся? Мы так-то не ноем, но…

Дохромали.

Насладитесь: в камере хранения был перерыв.

Господи, да что же это?!

Достояли. Тридцать минут ровно, окно не открывается, стучу.

Открывается, молодой охранник:

- Чем вы стучали?

Удивляюсь вопросу:

- Рукой!

- Жаль, что не другим местом. А вы знаете, - продолжает, - что я имею право не открывать 10 минут, если у меня обстоятельства?

Ну, тут уж я не выдерживаю,

- Какие у вас обстоятельства, молодой человек? - спрашиваю очень даже сочувственно. — Живот прихватило?

- Ждите, - закрывает окно.

- Вашу пластиковую карточку, - открывает приёмщица.

- Какую ещё карточку? Нам, пожалуйста, в Мавзолей!

- Приём вещей посетителей Некрополя осуществляется по карточке, которую при входе выдаёт охрана.

- Но нам ничего не выдавали! Нас к вам отправили!

Правоту приемщицы подтверждают правила, вывешенные на стене на красивой латунной табличке.

Бежим обратно тот же километр только с целью посмотреть охранникам в глаза: второй раз выстоять очередь, вытребовать карточку, снова дохромать до камеры хранения и вернуться уже нереально - мы не успеем. Почему охранник не выдал карточку? Почему не сказал, что она вообще есть? Выставил из очереди да ещё заставил побегать на потеху? С ребёнком?

Разговор в камере хранения, если что, записан, разговор в очереди запишу без проблем, при мне так разворачивали и ещё людей.

При подходе думаю: а шут с вами!

И просто рассовываю вещи по карманам, часть отдаю ребёнку, воду из бутылки выливаю, пустую сумку скатываю в трубочку.

Прокатывает…

В гробнице я всхлипывала так, что охрана, наверное, подумала, я плачу по дедушке Ленину.

Карточки, которые охрана должна выдавать при входе в Некрополь, но не выдает, так и остались для меня загадкой.

Габариты вещей, которые можно вносить в Мавзолей, я узнала: это сумки размером 400 х 300 х 100 миллиметров и рюкзаки 450 х 350 х 200 миллиметров.

Вот такая встреча с вечным.