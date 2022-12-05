В Карелии судебные приставы взыскивают долги перед поставщиком тепла «Петербургтеплоэнерго»

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В Олонецком районе Республики Карелии судебные приставы совместно с сотрудниками ООО «Петербургтеплоэнерго» обходят должников с целью выявления имущества для описи и последующего его изъятия в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг. В первую очередь, посетили 17 должников, по которым вынесены исполнительные производства на общую сумму свыше 900 тыс. рублей. Ранее аналогичные рейды прошли в Питкярантском районе. В отношении должников приставы применяют меры принудительного исполнения, а также штрафные санкции за неисполнение решений суда, в том числе вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации, запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, а также обращено взыскание на заработную плату неплательщиков.

Применяется и крайняя мера - арест имущества должников. Чтобы этого не случилось, необходимо вовремя оплачивать коммунальные услуги и не допускать обращения компании-поставщика в суд, ведь в этом случае придется еще оплачивать и все судебные издержки. Всего с начала текущего года в суды Республики Карелии было направлено около полутора тысяч исков на взыскание задолженности. В случае, если они не будут оплачены, к потребителям могут прийти судебные приставы. Соответствующий график посещений должников уже составлен.

Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

«Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, обеспечивая безаварийную работу генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой. Учитывая, что основным источником финансирования содержания тепловых сетей в рабочем состоянии является своевременная оплата потребленной тепловой энергии, неплатежи ставят бесперебойную подачу тепла в зимний период под вопрос. В компании напоминают, что оплатить коммунальные услуги по платежным документам ООО «Петербургтеплоэнерго» можно по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «Петербургтеплоэнерго»

ИНН 7838024362,

КПП 783901001

р/с 40702810100000003272

в АО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург

к/с 30101810800000000861

БИК 044030861.

Оплату по квитанции БЕЗ КОМИССИИ также можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата».

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: 8(8142)76-98-93

Справка:

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний «Газпром теплоэнерго» и занимается поставкой тепла потребителям города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии.

Общая протяжённость тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Петербургтеплоэнерго», превышает 1400 км, включая сети по Санкт-Петербургу (1080 км), Ленинградской области (90 км), и Республике Карелии (242 км). Компания обеспечивает теплом более 8000 зданий, реализуя комплексные программы модернизации систем теплоснабжения, что включает строительство новых или полную реконструкцию старых источников тепла, замену всех тепловых сетей, внедрение современных, энергоэффективных схем теплоснабжения.