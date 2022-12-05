Фото: Туяна Зондуева/ТАСС

В США собираются массово бастовать железнодорожники, в Британии работу уже прекратили медсестры, в странах Евросоюза протестуют против рвущихся в небо цен и отсутствия тепла, в Китае - против принудительной изоляции целых городов из-за ковида. А сегодня рвануло и в «провинциальной» по планетарным политическим меркам Монголии. Да еще как рвануло!

В столице страны Улан-Баторе произошло событие, сравнимое со штурмом Капитолия в Вашингтоне в январе прошлого года. Тысячи возмущенных монголов смяли полицейские кордоны и ворвались в помпезный Дом правительства, расположенный в самом центре города. Но причиной бунта стали не результаты выборов, как в Америке, а куда более прозаичная и, увы, привычная вещь - воровство чиновников.

На плакатах демонстрантов значился странный на первый взгляд призыв: «Назовите, кто украл уголь!» Оказалось, что чашу людского терпения переполнила весть о том, что изрядная часть каменного угля, который Монголия поставляла в КНР, попросту исчезла по дороге. Стоимость пропавшего потянула на сумму 44 триллиона тугриков или почти 13 миллиардов долларов! Для небольшой страны - размах запредельный.

ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ В МОНГОЛИИ 5 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Скандал первыми подняли китайцы, увидев, что количество поступившего к ним угля отличается от того, что по документам вывозилось из Монголии. Появились слухи, что власти КНР выявили и арестовали покрывавших хищения китайских чиновников, успели их осудить и некоторых даже казнить.

«А что же наше ворье? Опять выйдет сухим из воды?!» - возмутились монголы. Ведь уровень жизни в стране откровенно не высок, и эти миллиарды лишними бы явно не оказались. Масло в огонь подлило сообщение о том, что Пекин передал соседям список причастных к криминальной схеме монгольских чиновников высокого ранга и даже политиков. Но правительство молчало, и тогда народ потребовал назвать имена расхитителей. А оппозиция призвала профсоюзы начать всеобщую забастовку.

ЧЕМ ЗАКОНЧАТСЯ БЕСПОРЯДКИ В УЛАН-БАТОРЕ

Чем закончится «каменноугольный кризис», сказать пока сложно. Но, скорее всего, властям придется предъявить населению «головы» виновных, иначе протесты могут перейти в политическую плоскость. Только революции монголам сейчас еще и не хватало!