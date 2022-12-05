В Москве будут судить Хиральдо Сарая, что имитировал вмешательство России в выборы президента США

В ФСБ России сообщили, что «с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в России, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств».

Сотрудники ФСБ России обезвредили в Москве члена международной группы, которой два года назад имитировал российское вмешательство в выборы президента США.

Эту же группу лиц, с аналогичной схемой применения мобильных устройств с сим-картами российских операторов спецслужбы США использовали этой весной, чтобы уже распространять фейки о российской армии.

В ФСБ России сообщили, что «с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай (полное имя Hiraldo Saraya Alberto Enrike), имея вид на жительство в России, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств».

Следователи изъяли у Хиральдо мобильную технику из тайника и выяснили, что ее программное обеспечение позволяет соучастникам из-за рубежа удаленно управлять мобильными устройствами и производить отправку текстовых сообщений якобы от реальных пользователей – граждан России.

«С использованием замаскированных мобильных устройств удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов заведомо ложных сообщений о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе убийствах мирного населения», - пояснили в ФСБ России.

Хиральдо Сарая заключили под стражу.

«Переведена и исследована переписка обвиняемого с иными фигурантами дела, являющимися гражданами одной из южноамериканских стран. Установлено, что они осуществляли свою деятельность в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию. Вскрыта цепочка финансирования преступной группы, в том числе с использованием криптовалюты. На денежные средства и цифровые финансовые активы следствием наложен арест. Иные фигуранты объявлены в розыск, предварительное следствие в отношении них продолжается, - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

У Хиральдо также нашли сим-карты российских операторов, с которых шла компрометация президентских выборов в США 2020 года. С помощью технических устройств Хиральдо имитировал российское вмешательство в процесс избирательной кампании.

«Данные факты переданы заинтересованным лицам для оценки на предмет наличия в них признаков составов преступлений, посягающих на безопасность государства», - отметила Петренко.