Принят бюджет России на 2023 год: расходы на оборону и национальную безопасность резко вырастут, на медицину и спорт - снизятся

В 2023 году больше всего денег из российского бюджета потратят на социалку, безопасность и оборону. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Президент подписал закон о бюджете на следующий год и ближайшую трехлетку. До этого документ одобрили в Госдуме и в Совете Федерации. Давайте разберемся в деталях, на что государство планирует потратить наши деньги.

В этой статье мы подробно рассмотрим цифры только на 2023 год. На следующие два года значения прогнозные и они могут сильно поменяться следующей осенью.

Бюджет 2023-25: общие цифры (трлн рублей)

Показатель / 2023/ 2024/ 2025.

Доходы 26,13 27,24 27,98

Расходы 29,06 29,43 29,24

Дефицит 2,93 2,19 1,26

По данным Минфина.

ВОПРОС РЕБРОМ

И что, мы теперь будем жить в долг?

По прогнозам правительства, в ближайшие три года расходы действительно будут превышать доходы. Для нас это нонсенс. В Минфине в последние годы старались делать наоборот — чтобы доходы всегда превышали расходы, а излишки откладывались в резервы. На этот раз тактику поменяли. Плохо это или хорошо?

В целом, дефицитный бюджет — это нормально. Во-первых, к прогнозированию доходов в Минфине традиционно относятся очень консервативно. То есть, исходят из простого принципа: готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Если доходов бюджета будет больше (например, из-за более высокой цены на сырье), тогда и дефицит станет меньше. Или его вовсе не будет.

Во-вторых, какое-то время жить немного в убыток - это международная практика. Развитые страны живут так долгие годы. Финансируют свои потребности за счет заемных средств. Для этого выпускают гособлигации. Их продают как внутри страны, так и зарубежным инвесторам. У российского Минфина тоже есть несколько источников финансирования. Это и уже накопленные резервы, лежащие в Фонде национального благосостояния (там лежит 11,4 трлн рублей), так и облигации федерального займа (ОФЗ), которые можно выпускать по мере необходимости.

Кстати, по уровню госдолга мы на одном из первых мест в мире. В том плане, что должны другим меньше остальных стран. Соотношение госдолга к ВВП (размеру экономики) сейчас составляет 16%, а в ближайшие три года вырастет до 20%. Для сравнения, в США этот показатель составляет 137% ВВП.

Бюджет 2023-25: основные показатели

Показатель/2023/ 2024/ 2025

Цена на нефть ($ за баррель) 70 67,5 65

Цена на газ ($ за тысячу кубов) 592 477 400

Курс доллара (руб.) 68 71 72

Инфляция (% годовых) 5,5 4 4

По данным Минфина.

Нефть больше не будет нас кормить?

В бюджете на ближайшие три года доля нефтегазовых доходов постепенно снижается. В Минфине прогнозируют, что стоимость «черного золота» будет падать, как и объем добычи. Свою роль в этом сыграет и потолок цены на российскую нефть – на днях западные страны установили его на уровне $60 за баррель.

Так вот, если в 2023 году нефть и газ принесут в казну 34,2% доходов, то в 2025-м — лишь 30,3%. Напомним, государство в данном случае зарабатывает не на продаже нефти и газа, а на сборе налогов и пошлин с нефтегазовых компаний. Все возрастающую долю в структуре доходов будут занимать «ненефтегазовые». Это налоги с других сфер экономики.

С одной стороны, такое изменение пропорции вроде бы позитивно. Мы как бы избавляемся от сырьевой зависимости, к чему давно стремились. С другой, рост «ненефтегазовых» доходов связан в первую очередь не с тем, что в других сферах экономики все пышно заколосилось, а с тем, что государство все больше их доит. Налоговые поблажки сделали только айтишникам, а всем остальным приходится платить либо столько же, сколько раньше, либо больше.

На чем будет зарабатывать? (трлн рублей)

Нефтегазовые доходы 8,9

Оборотные налоги и сборы (НДС и прочие) 12,6

Налог на прибыль 1,6

Акцизы 1,25

Пошлины 0,75

НДФЛ 0,15

Прочие доходы 0,88

По данным Минфина.

На что будем тратить?

Когда расходы государства превышают доходы, это действительно нормально. Во всем мире это воспринимается как своего рода инвестиция. Мол, сейчас мы тратим больше, но тратим деньги на то, что в будущем принесет отдачу и поможет отдать накопившиеся долги. С этой точки зрения логичнее всего вкладывать деньги в развитие экономики. Но… у государства другие приоритеты. Если приглядеться к структуре расходов, нынешний дефицит можно воспринимать не как задел на будущее, а как проедание того «жирка», который мы накопили в предыдущие годы. Тот самый «черный день» или «всякий пожарный» пришел. Вот и расчехляем кубышку.

Приоритетов несколько. Траты на оборону и национальную безопасность и раньше были в числе основных статей расходов казны. В ближайшие годы они вырастут еще. Причем значительно.

Кроме того, серьезную сумму направят на социальную политику. Это выплаты различных пособий. Их число в последние пару лет выросло, в основном за счет поддержки малоимущих семей с детьми.

Кроме того, деньги пойдут на погашение дефицита Пенсионного фонда. Страховых взносов, которые государство собирает у работающих россиян, уже давно не хватает на выплаты пенсий, поэтому недостачу каждый год финансируют из федерального бюджета.

Траты на развитие экономики, конечно, тоже немаленькие. Но, во-первых, они лишь на четвертом месте в списке приоритетов правительства, а во-вторых, траты на экономику уменьшились почти на 20% (см. графику).

Среди других явных аутсайдеров: траты на спорт, ЖКХ, здравоохранение, экологию и образование. Кроме того, чиновники решили затянуть пояса самим себе. Траты на общегосударственные вопросы (то есть, на содержание госаппарата) уменьшились на четверть, по сравнению с прошлым годом.

Основные траты бюджета (трлн рублей)

Вид расходов 2023 Рост/падение по сравнению с 2022

Социальная политика 7,343 +13,8%

Оборона 4,981 +6,5%

Нац. безопасность, правоохранительная деятельность 4,417 +58%

Экономика 3,514 -19%

Содержание госаппарата 1,994 -24%

Обслуживание госдолга 1,519 +8,3%

Здравоохранение 1,469 -4,2%

Образование 1,393 +5,6%

Межбюджетные трансферты 1,095 +2,4%

ЖКХ 0,605 -6,3%

Экология 0,342 -3,7%

Культура 0,196 -3,9%

СМИ 0,118 -8%

Спорт 0,68 -24%

По данным Минфина.