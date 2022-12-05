Британские чиновники хотят заменить бастующих врачей солдатами

Стачки охватывают ключевые сектора экономики от железных дорог до больниц Фото: Shutterstock

Последние месяцы Британия показывает: манипулируя экономической статистикой, можно отчитываться о каких угодно результатах — хоть о «выходе из кризиса», хоть о новом витке такового.

Например, средний рост зарплат в Соединённом Королевстве с начала сего года составляет 5-6%. Просто отлично! А вот если посчитать истинные доходы населения — с учётом инфляции и других издержек — то они покажут «отрицательный рост» (буквально, таким термином с недавних пор стали пользоваться западные экономисты, пытаясь заменить реальность «языковой магией»). А именно — реальная зарплата среднего британца падает уже 11 месяцев, достигнув к сентябрю 2022 года изменения в «минус 2,5%».

Причина банальна: экономическая борьба с Россией с попытками «отменить» наши нефть и газ привели к обратному результату — энергокризису, который потянул вниз большинство отраслей. В связи с чем уровень инфляции зимой-летом 2022 года в Соединённом Королевстве достиг 9-10%. Экономические неурядицы стоили кресла сначала Борису Джонсону, потом его преемнице Лиз Трасс. Но теперь, при их сменщике Риши Сунаке, инфляция продолжает рваться ввысь, достигнув в минувшем октябре «красивой» цифры в 11,1%.

Неудивительно, что британские пролетарии с их традиционно левыми взглядами «голосуют руками и ногами» — устраивают стачки, требуя… дополнительное повышение зарплат. Например, десятки тысяч рабочих железных дорог в 2022/23 годах должны получить прибавку к жалованью в 4%. Но — смотри предыдущие абзацы — это всё равно ниже уровня инфляции. Не говоря уже о темпах роста цен на еду, которые с начала года на Островах увеличились в 4 раза: с 4% до 16%.

Поэтому один из крупнейших профсоюзов железнодорожников требует повысить зарплату не менее чем на 8%. Угрожая, что в противном случае сорок тысяч его членов на Рождество не выйдут на работу, оставив полстраны без транспорта накануне новогодних каникул.

Аналогичные требования выдвигают и медицинские работники. Наконец, под угрозой святая святых — британские пивнушки. Национальная ассоциация владельцев пабов (The British Beer and Pub Association) предупредила, что рождественские гулянки — главный источник её доходов, а с учётом всеобщей стачки говорить о работе пабов не приходится: туда не смогут добраться ни посетители-туристы, ни бочонки с пивом.

Впрочем, британские чиновники предлагают контрмеры. Так, лидер правящей Консервативной партии Надим Захави допускает, что на место забастовавших рабочих в стратегических отраслях можно мобилизовать солдат. Например, в медицинской отрасли. Некоторая логика в этом есть: механику-водителю танка можно приказать сесть за руль опустевшей «скорой помощи», а военфельдшеру — в её салон. А вот насколько эффективны будут такие «врачи по приказу» — вопрос другой.

И это, увы, не «специфический британский юмор», а очередное свидетельство расстройства экономики королевства, которая десятилетиями росла, давая приют беглым олигархам из России и других стран вместе с их «честно нажитыми» капиталами.