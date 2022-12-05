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В мире5 декабря 2022 15:03

Британские чиновники хотят заменить бастующих врачей солдатами

Стачки охватывают ключевые сектора экономики от железных дорог до больниц
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Стачки охватывают ключевые сектора экономики от железных дорог до больниц

Стачки охватывают ключевые сектора экономики от железных дорог до больниц

Фото: Shutterstock

Последние месяцы Британия показывает: манипулируя экономической статистикой, можно отчитываться о каких угодно результатах — хоть о «выходе из кризиса», хоть о новом витке такового.

Например, средний рост зарплат в Соединённом Королевстве с начала сего года составляет 5-6%. Просто отлично! А вот если посчитать истинные доходы населения — с учётом инфляции и других издержек — то они покажут «отрицательный рост» (буквально, таким термином с недавних пор стали пользоваться западные экономисты, пытаясь заменить реальность «языковой магией»). А именно — реальная зарплата среднего британца падает уже 11 месяцев, достигнув к сентябрю 2022 года изменения в «минус 2,5%».

Причина банальна: экономическая борьба с Россией с попытками «отменить» наши нефть и газ привели к обратному результату — энергокризису, который потянул вниз большинство отраслей. В связи с чем уровень инфляции зимой-летом 2022 года в Соединённом Королевстве достиг 9-10%. Экономические неурядицы стоили кресла сначала Борису Джонсону, потом его преемнице Лиз Трасс. Но теперь, при их сменщике Риши Сунаке, инфляция продолжает рваться ввысь, достигнув в минувшем октябре «красивой» цифры в 11,1%.

Неудивительно, что британские пролетарии с их традиционно левыми взглядами «голосуют руками и ногами» — устраивают стачки, требуя… дополнительное повышение зарплат. Например, десятки тысяч рабочих железных дорог в 2022/23 годах должны получить прибавку к жалованью в 4%. Но — смотри предыдущие абзацы — это всё равно ниже уровня инфляции. Не говоря уже о темпах роста цен на еду, которые с начала года на Островах увеличились в 4 раза: с 4% до 16%.

Поэтому один из крупнейших профсоюзов железнодорожников требует повысить зарплату не менее чем на 8%. Угрожая, что в противном случае сорок тысяч его членов на Рождество не выйдут на работу, оставив полстраны без транспорта накануне новогодних каникул.

Аналогичные требования выдвигают и медицинские работники. Наконец, под угрозой святая святых — британские пивнушки. Национальная ассоциация владельцев пабов (The British Beer and Pub Association) предупредила, что рождественские гулянки — главный источник её доходов, а с учётом всеобщей стачки говорить о работе пабов не приходится: туда не смогут добраться ни посетители-туристы, ни бочонки с пивом.

Впрочем, британские чиновники предлагают контрмеры. Так, лидер правящей Консервативной партии Надим Захави допускает, что на место забастовавших рабочих в стратегических отраслях можно мобилизовать солдат. Например, в медицинской отрасли. Некоторая логика в этом есть: механику-водителю танка можно приказать сесть за руль опустевшей «скорой помощи», а военфельдшеру — в её салон. А вот насколько эффективны будут такие «врачи по приказу» — вопрос другой.

И это, увы, не «специфический британский юмор», а очередное свидетельство расстройства экономики королевства, которая десятилетиями росла, давая приют беглым олигархам из России и других стран вместе с их «честно нажитыми» капиталами.

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